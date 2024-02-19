İstanbul bu hafta birçok etkinliğe ev sahipliği yapacak; sanatseverler sanata doyacak İstanbul bu hafta, geniş bir yelpazede birbirinden farklı etkinliklerle yerli ve yabancı sanatçıların katıldığı konser, sergi, tiyatro ve performanslara sahne olacak.

AA

İstanbul, bu hafta dopdolu kültürel etkinliklere sahne olacak. İşte bu hafta yapılacak bir dizi etkinlik..

Ünlü Fransız soprano Emma Shapplin, yarın Zorlu Performans Sanatları Merkezi'nde hayranlarıyla buluşacak. Carmine Meo albümüyle uluslararası çıkış yapan Shapplin, sanatsal vizyonuyla müzik dünyasında iz bırakmış bir sanatçı olarak görülüyor.

İstanbul Devlet Opera ve Balesi, 24 Şubat'ta Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) II. Mehmet (Maometto II) Operası'ın prömiyerini gerçekleştirecek.

Romantik dönem opera literatürünün en önemli bestecilerinden Gioachino Rossini ve librettist Cesare della Valle tarafından kaleme alınan eser, Türklerle ilgili operalar içinde en önemlilerinden birisi.

Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda (CRR) 23 Şubat'ta Gülşah Erol Quintet ve Nils Petter Molvaer, 24 Şubat'ta CRR Müzik Topluluğu ardından Mehmet Ali Sanlıkol ile CRR Senfoni Orkestrası'nın konseri müzikseverleri ağırlayacak.

Tiyatro oyunları

Fransız yazar Fred Radix'nin kaleme aldığı, Çağlar Çorumlu'nun yönetip, başrolünde olduğu Şakşakçılar, Atlas 1948 Sineması'nda 22 Şubat'ta sahnelenecek.

Gülce Ünlü'nün çevirisi, Emrah Eren'in proje danışmanlığıyla TiyatrOPS tarafından sahnelenen oyun, Fransız yazar Fred Radix tarafından kaleme alındı. Erkan Baylav ve Albina Özden'in de oyuncular arasında yer aldığı eser, 1895 yılında geçiyor.

Çiçek Sokağı

Kosta Kortidis'in, 1900'lerin başında gazetelerde yayınlanmış gerçek bir haberden Çiçekçi Sokağı'nda işlenmiş bir cinayetten ilham alarak yazdığı ve yönetmenliğini üstlendiği Çiçekçi Sokağı oyunu; bir adalet, bir cinayet, bir kadın hikayesini sahneye taşıyor.

Başrollerini Wilma Elles ile Kosta Kortidis'in paylaştığı oyunda aynı zamanda Alp Balkan, İlkay Özşen, Dilara Tabak, Ali Alkın Aydın, Pari Mayıs ve Akın Kaplan rol alıyor. Teatro Rudius'un, komedi ve dramı harmanlayan müzikli oyunu Çiçekçi Sokağı, 24 Şubat saat 20.30'da Beylikdüzü Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi'nde izleyiciyle buluşacak.

Diğer oyunlar

Şehir Tiyatrolarında da bu hafta 21-24 Şubat'ta Rüstemoğlu Cemal'in Tuhaf Hikayesi Üsküdar Musahipzade Celal Sahnesi'nde, Zehir Müze Gazhane Prof. Dr. Sevda Şener Sahnesi'nde, Sivrisinekler Müze Gazhane Meydan Sahne'de, Gidiş Dönüş Moskova (Retro) Gaziosmanpaşa Sahnesi'nde, Ben Medea Değilim Kağıthane Sadabad Sahnesi'nde, Yatak Odası Komedisi Ümraniye Sahnesi'nde, Sivrisinekler oyunu Müze Gazhane Meydan Sahne'de, Maviydi Bisikletim Üsküdar Kerem Yılmazer Sahnesi'nde ve "Fosforlu Cevriye" Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde gösterilecek.

İstanbul Devlet Tiyatrosu'nda (İDT) da 20-25 Şubat'ta Bir Nefes Dede Korkut, 80 Günde Devri Alem Her Şey Yolundaymış Gibi, Frankenstein, Çarpışma ve Kırmızı Küre sahnelenecek.

Sergiler

Eserlerinde doğayı, sembolik anlamlar yüklediği bir unsur olarak öne çıkaran ressam Merih Yıldız'ın Yeryüzünün Şarkısı/Eutopia sergisi, Galeri Diani'de 2 Mart'a kadar görülebilir.

Toplam 24 çağdaş sanat galerisinin bir araya gelerek düzenlediği Art Show: Galeriler Buluşması, 20 Şubat'ta ön gösterimle açılacak ve 25 Şubat'a kadar The Ritz-Carlton Residences, Istanbul, B Blok Fulya Girişi'nde sanatseverlerle buluşacak.

Etkinlikte Can Akgümüş, Can İncekara, Ecem Yüksel, Elif Özen, Evren Erol, Ferhat Tunç, Gurur Birsin, Gülnihal Yıldız, Kazım Şimşek, İrina Lunkova, Metehan Törer, Murat Balcı, Sezer Arıcı, Serdar Eğer, ŞANT ve Ümmühan Yörük'ün aralarında bulunduğu sanatçıların eserleri yer alıyor.

31 Mart'a kadar gezilebilecek

İstanbul Lale Müzesi'nde yer alan, 21. yüzyıl çağdaş sanatının etkin isimlerinden ve Pop-Art hareketinin öncüsü Andy Warhol'un eserlerinden oluşan Andy Warhol Pop-Art Sergisi" de 31 Mart'a kadar İstanbul Lale Müzesi'nde devam edecek.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)