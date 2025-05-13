İstanbulluları bu hafta bekleyen kültür ve sanat etkinlikleri

AA

Atatürk Kültür Merkezi (AKM) Tiyatro Salonu'nda, Çolpan İlhan ve Sadri Alışık Tiyatrosu'nun Timsah Ateşi gösterisi, bu akşam tiyatro severlerle buluşacak.

Morgan Llyod Malcolm'un yazıp Tuğrul Tülek'in yönettiği "Kutsal" adlı tiyatro oyunu AKM Tiyatro Salonu'nda, 15 Mayıs'ta izlenebilecek.

İstanbul Devlet Tiyatrosu, 13-18 Mayıs'ta Mecidiyeköy Büyük Sahne'de Suçsuzlar Çağı, Mecidiyeköy Stüdyo Sahne'de Bir Gün Eksik Bir Gün Fazla oyunlarını sahneleyecek.

Üsküdar Tekel Sahnesi'nde 16-18 Mayıs'ta Gergedanlar, Üsküdar Stüdyo Sahne'de 13-15 Mayıs'ta Callback, Garibaldi Salon 2'de 15-18 Mayıs'ta Işıltılı Haşerat oyunları izleyiciyle buluşacak.

TİTANİC ORKESTRASI

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Şehir Tiyatroları, yarın Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde İstanbul Kültür Üniversitesi (İKÜ) Tiyatro Kulübü'nün Giardano Bruno, 15 Mayıs'ta Süleyman Demirel Üniversitesi Sahne Sanatları Bölümü'nün Karşılaşma oyunlarına ev sahipliği yapacak.

Ayrıca 16 Mayıs'ta İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Müzikal Topluluğu Heathers, 17 Mayıs'ta ise Ordu Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Tiyatro Bölümü Titanik Orkestrası oyunlarını sergileyecek.

Üsküdar Musahipzade Celal Sahnesi'nde yarın MEF Üniversitesi MEF Tiyatro Kulübü'nün Kaç Baba Kaç, 15 Mayıs'ta Yeni Yüzyıl Üniversitesi Sahne Sanatları tarafından sahnelenen "Bahar Noktası" oyunları izleyicinin beğenisine sunulacak.

Maximum Uniq Hall'de 16 Mayıs'ta Morris Panych'ın yazıp Ceren Aksakal'ın çevirdiği "Bulaşıkçılar" tiyatro oyunu sahnelenecek.

AKM Yeşilçam Sineması'nda bugün, yarın ve 15 Mayıs'ta Böyle Küçük Şeyler, Konsey ve Armand filmlerinin gösterimi gerçekleşecek.

BAHAR KONSERİ

AKM Tiyatro Salonu'nda, 18 Mayıs'ta Cumhurbaşkanlığı Klasik Türk Müziği Korosu'nun Bahar konseri ile AKM Pazar Resitalleri Canan Anderson'la Kemanın Renkleri etkinlikleri müzikseverlerle buluşacak.

Aynı gün Türk Telekom Opera Salonu'nda da AKM Pazar Resitalleri Oda Müziği Konseri İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası etkinliği dinleyicilerin beğenisine sunulacak.

Güncel Gürsel Artıktay Kadıköy Sahne'de, Istanbul Arabesque Project de Aqua Florya Hayal Kahvesi Sahnesi'nde yarın konser verecek.

YOL VE YAD SERGİSİ

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığınca (TÜYEK) düzenlenen "Yol ve Yad: Hac Yolculuğunun Yazılı Hafızası sergisi, 11 Temmuz'a kadar Rami Kütüphanesi'nde açık olacak.

Yazma eserler ve tarihi görsel belgelerle hac yolculuğunun idari ve ilmi boyutuna ışık tutan sergide, menzilnamelerden sürre defterlerine, hac risalelerinden mecmualara, minyatürlerden gravürlere asırlar boyunca oluşan yazılı ve görsel birikimin nadide örnekleri yer alıyor.

Filistin halkının mücadelesini, İslam sanatının zarif formlarıyla dünyaya hatırlatmak hedefiyle gerçekleştirilen Sadakat sergisi, 17 Mayıs'a kadar Dolmabahçe Sanat Galerisi'nde ziyaretçilerini bekleyecek. Sergiye eser bağışlayan sanatçılar arasında Ferhat Kurlu, İsmail Hakkı Gurbetçi, Mustafa Cemil Efe, Sadrettin Özçimi, Selim Sağlam, Nilüfer Kurfeyz, Zehra Akdeniz, Şevval Çağıran, Sümeyye Bayırsokak ve Zeynep Tuğ bulunuyor.

Modern Fin çocuk edebiyatının önemli edebiyatçılarından Tove Jansson'un orijinal eserlerinden oluşan sergi, Aynalı Geçit'te 17 Mayıs'a kadar gezilebilecek.

Matteo Balduzzi'nin küratörlüğünde hazırlanan İtalya'da Yolculuk fotoğraf sergisi, Türk ve İslam Eserleri Müzesi'nde 28 Mayıs'a kadar ziyaret edilebiliyor.

İstanbul Modern, Ömer Uluç'un sanatsal yolculuğunu mercek altına alan kapsamlı bir sergiye ev sahipliği yapıyor. Sanatçının Türkiye'deki en geniş seçkilerinden birine yer veren Ufuk Çizgisinden Öteye başlıklı sergi, 12 Aralık'a kadar görülebilecek.

SULTANLARIN MUSHAFLARI

TÜYEK'in Fatih Sultan Mehmet'ten Sultan 2. Abdülhamit'e Osmanlı sultanlarının koleksiyonlarında yer alan ve vakfettikleri Kur'an-ı Kerimlerden oluşan Sultanların Mushafları" sergisi, mayıs sonuna kadar Rami Kütüphanesi'nde ziyarete açık olacak.

Fotoğraf sanatçısı İzzet Keribar'ın 1,5 milyona yakın kareyi içeren arşivinden bir seçkiye yer verdiği Renklerin Yolculuğu" sergisi, 25 Mayıs'a kadar İstanbul Modern'de görülebilecek.

Sevgili Pinokyo sergisi Rami Kütüphanesi'nde 2. Tulipomania: Lale Çılgınlığı sergisi ise İstanbul Lale Müzesi'nde 30 Mayıs'a kadar ziyaret edilebilecek.

Sanatçı Seyet Davoud'un daha önce hiçbir mecrada yayınlanmamış ve son dönem resimlerinden oluşan sergisi HAY-AT, 12 Haziran'a kadar Zeytinburnu Kültür ve Sanat Merkezi'nde sanatseverlerle buluşacak.