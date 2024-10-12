Joker: İkili Delilik filminin hasılatı iyi gitmiyor

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Amerikalı yönetmen Todd Phillips tarafından çekimleri uzun zamandır devam eden ve nihayet 2024 yılında vizyona giren film, hasılat olarak sınıfta kaldı.

Tüm dünyada merakla beklenen film vizyona girdiğinde sinemaseverleri çok heyecanlandırdı. Büyük hasılat elde etmesi beklenen Joker: İkili Delilik, şu ana kadar istenilen hasılatı yakalayamadı.

Filmin dünya çapındaki hasılatı ise 114 milyon dolar. Tüm dünyada toplam 1 milyar 78 milyon dolar hasılat elde eden ilk filmin 2019’da vizyona girdiği ilk hafta sonundaki hasılatı ise 96 milyon dolar yani ikinci filmin neredeyse üç katıydı.

Joker: İkili Delilik ülkemizde 591 salonda gösterilirken seyirci sayısı 128 bine ulaştı.

200 MİLYON DOLAR BÜTÇELİ FİLM

200 milyon dolar bütçeli Joker: İkili Delilik, ABD’de vizyona girdiği ilk hafta sonunda 37 milyon 678 bin dolar hasılat elde etti.

JOKER: İKİLİ DELİLİK

Joker: İkili Delilik, akıl hastane kaldırılan Arthur Fleck namı diğer Joker'in hikayesini konu ediyor. Arthur Fleck , kendini en kötü suçluların kaldığı bir psikiyatri kurumu olan Arkham Asylum'da bulur. Arthur, burada Joker olarak işlediği suçlardan dolayı yargılanmayı beklemektedir.