Karabük'te bastonculuk geleneğini tek başına yaşatıyor

Karabük’ün Safranbolu ilçesinde unutulmaya yüz tutmuş bastonculuğu yaşatmaya çalışan 38 yaşındaki Ali Yapıcı, yaklaşık 20 yıldır el emeği baston ve ahşap ürünler üretiyor.

Baba mesleğini devam ettirdiğini belirten Yapıcı, “Babam 1982’de bastonculuğa başladı. Bugün Safranbolu’da bu işi tek başıma sürdürüyorum. Karabük’te başka imalatçı yok. Çünkü çok zahmetli bir iş, emek ve sabır istiyor. Ayrıca el emeği ürünlerin kıymeti pek bilinmediği için insanlar fabrikasyon bastonlara yöneliyor” dedi.

KIZILCIK AĞACI TERCİH EDİLİYOR

Baston yapımında en çok kızılcık ağacını kullandıklarını ifade eden Yapıcı, “Batı Karadeniz bölgesinde kızılcık dalı çok yaygın. Köylüler bahçelerinden getiriyor, biz de satın alıyoruz. Böylece hem onlar atıklarını değerlendirmiş oluyor hem de biz bu sanatın devamını sağlıyoruz” diye konuştu.

EL EMEĞİ BASTONLAR, KOLEKSİYONERLERİN GÖZDESİ

Fiyat farkına da dikkat çeken Yapıcı, “Makine yapımı bastonlar 250 liradan başlıyor. El emeği bastonlarımız ise 1250 liradan başlayıp işçiliğe göre 30 bin liraya kadar çıkabiliyor” ifadelerini kullandı. Baston başlarına işlediği hayvan figürlerinin ilgi gördüğünü söyleyen Yapıcı, yurt içinden ve yurt dışından koleksiyonerlerin özel sipariş verdiğini kaydetti.

SOSYAL MEDYADA MİLYONLARA ULAŞTI

Yapıcı, baston yapımını anlattığı videoların sosyal medyada büyük ilgi gördüğünü belirterek, “Baston videolarımız 100 milyonun üzerinde izlendi. Çırak yetiştiremiyoruz ama sosyal medya sayesinde yüzlerce kişiye öğretmiş oluyoruz. Eğitim videolarıyla da merak edenlere destek olmaya çalışıyorum” dedi.

"SADECE BİR MESLEK DEĞİL, AŞK"

Mesleğini tutkuyla sürdürdüğünü vurgulayan Yapıcı, “Bastonculuk bizim için sadece bir meslek değil, aynı zamanda bir aşk. Bu geleneği yaşatmak için elimden geleni yapıyorum” sözleriyle konuşmasını tamamladı.