Kitre bebek sanatıyla Türkiye’nin 'yaşayan hazinesi' oldu

İzmir’de yaşayan ve folklorik kitre bebek sanatıyla Anadolu’nun geleneksel kıyafetlerini yaşatan Emine Polat, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından “Yaşayan İnsan Hazinesi” ödülüne layık görüldü. 74 yaşındaki sanatçı, kendi kendine öğrendiği bu özel sanat dalını gelecek kuşaklara aktarmak için çalışmalarını sürdürüyor.

BEŞTEPE'DE ANLAMLI ÖDÜL

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 20 Ocak’ta Ankara Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzenlenen “Özel Ödüller ve Yaşayan İnsan Hazineleri Ödülleri Takdim Töreni”nde, Somut Olmayan Kültürel Miras Taşıyıcısı unvanı alan Emine Polat, ödülünü Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın elinden aldı. Türkiye genelinde bu unvana sahip 102 kişiden biri olan Polat, folklorik kitre bebek sanatı alanındaki çalışmalarıyla dikkat çekiyor.

"GURUR VE MUTLULUĞU BİR ARADA YAŞADIM"

Aldığı ödülün kendisi için büyük bir onur olduğunu dile getiren Polat, duygularını şu sözlerle ifade etti:

Cumhurbaşkanımızın elinden ödül almak tarif edilemez bir mutluluk. Herkese nasip olmuyor. Türkiye’de bu unvana sahip 102 kişiden biri olmak beni çok gururlandırdı. Dosyamı hazırlarken kabul edilip edilmeyeceğini bilmiyordum. Arandığımda çok sevindim.

USTASI OLMADAN ÖĞRENDİ

Kız Meslek Lisesi mezunu olduğunu ancak kitre bebek sanatını okulda öğrenmediğini belirten Polat, bu alandaki yolculuğunu kendi çabasıyla şekillendirdi. 2004 yılında bir yarışma programına katılmasıyla sanatını geliştirdiğini anlatan Polat, o dönem kaynak ve internet imkânlarının kısıtlı olması nedeniyle büyük zorluklar yaşadığını söyledi. İzmir yöresine ait kıyafetleri doğru şekilde yansıtabilmek için Ege Üniversitesi Halk Oyunları Bölümü’nden destek aldığını da belirtti.

15 PARÇALIK EFE KIYAFETİ BEBEKLERLE YAŞATILIYOR

Kitre bebek sanatının yalnızca Türkiye’ye özgü bir çalışma olduğunu vurgulayan Polat, bu sanatın kültürel bir bellek taşıdığına dikkat çekti. “Bir efenin üzerinde 15 parçadan oluşan kıyafet bulunuyor. Günlük hayatta bunları görmek artık zor ama biz bebekler aracılığıyla bu kültürü yaşatıyoruz” diyen Polat, eserlerinin Bulgaristan ve Fransa’daki etkinliklerde de büyük ilgi gördüğünü ifade etti.

GENÇLERDEN YOĞUN İLGİ

Son yıllarda kitre bebek sanatına olan ilginin arttığını belirten Polat, Olgunlaşma Enstitüleri ve üniversitelerin güzel sanatlar bölümlerinden sık sık talep aldığını söyledi. Gençlerin bu sanata yönelmesinden memnuniyet duyduğunu dile getiren Polat, Ege Üniversitesi Emel Akın Meslek Yüksekokulu’nda bir dönem ders verdiğini de aktardı.

ERZİNCAN KÜLTÜRÜ DE BEBEKLERLE ANLATILIYOR

Çalışmalarını kültürü yaşatma amacıyla sürdürdüğünü ifade eden Polat, memleketi Erzincan’a ait figürler üzerinde de çalıştığını söyledi. Erzincan ketesi yapan figürler hazırladığını belirten Polat, bu eserleri sergilenmek üzere Erzincan Kültür Müdürlüğü’ne teslim ettiğini kaydetti.