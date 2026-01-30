Tokyo Camisi’nin yeni halıları Manisa Demirci’de dokundu

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Japonya’nın başkenti Tokyo’da 1938 yılında inşa edilen ve Türk-İslam mimarisinin önemli temsilcilerinden biri olan Tokyo Camisi’nin yenilenen halıları, halı dokumacılığıyla öne çıkan Manisa’nın Demirci ilçesinde hazırlandı.

26 YIL SONRA HALILAR YENİLENDİ

Tokyo Camisi’ne 26 yıl önce halı döşeyen Demircili firma, cami yönetiminden gelen talep üzerine yaklaşık 1,5 yıl önce yeni halı üretimine başladı. Geleneksel yöntemlerle sürdürülen çalışmalar tamamlanarak toplam 800 metrekarelik halı, Tokyo’ya gönderildi.

OSMANLI RUMİ MOTİFLERİ TERCİH EDİLDİ

Firma sahibi Ali Rıza Özkul, yeni halıların 26 yıl önce kullanılan desenlerin benzeri olarak hazırlandığını belirterek, Osmanlı dönemine ait Rumi motiflerinin kullanıldığını söyledi. Halılarda ördekbaşı yeşili ana renk olarak tercih edilirken, ayak basma alanlarında bordo tonlarına yer verildi.

TAMAMI DOĞAL VE YÜZDE 100 YÜN

Halıların üretiminde el emeği ve geleneksel dokuma tekniklerinin kullanıldığını ifade eden Özkul, yünlerin reaktif boyama yöntemiyle renklendirildiğini kaydetti. Metrekare başına yaklaşık 4,5 kilogram yün kullanılan halıların, Yeni Zelanda yünü karışımıyla üretildiğini aktardı.

Demirci’de dokunan halılar, Ramazan ayına yetiştirilmek üzere Tokyo Camisi’ne ulaştırılarak döşenmeye başlandı.

AYASOFYA VE SÜLEYMANİYE'DE DE KULLANILIYOR

Demirci halılarının kalite açısından kendini kanıtladığını vurgulayan Özkul, Ayasofya ve Süleymaniye Camii gibi tarihi ibadethanelerde de bu halıların tercih edildiğini belirtti.

Özkul, özel yün ve dokuma sistemi sayesinde halıların alev almaz, yanmaz ve güve tutmaz özelliklere sahip olduğunu, uzun yıllar kullanım ömrü sunduğunu sözlerine ekledi.