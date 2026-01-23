Giresun’da taş işlemeciliğiyle 12 yılda 164 çeşme yaptı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Giresun'un Bulancak ilçesinde yaşayan 66 yaşındaki Yener Yılmaz, 2008’de emekli olduktan sonra doğal taş kullanılarak inşa edilen Sarayburnu Camisi’ne yardım için katıldı. Bu süreçte taş işlemeciliğini kendi imkanlarıyla öğrenen Yılmaz, kısa sürede taşlara şekil vermeye ve eserler üretmeye başladı.

12 YILDA 164 ÇEŞME

2014’te İl Özel İdaresinin desteğiyle üç taş çeşme yaparak ustalığını kanıtlayan Yılmaz, geçen süre içinde Giresun ve çevre illerde toplam 164 taş çeşme inşa etti. Yaptığı çeşmelerde doğal taşları kesme, oyma ve şekillendirme işlemlerini uygulayan Yılmaz, kalıcı eserler bırakmanın mutluluğunu yaşıyor.

TAŞLA İNSAN ARASINDAKİ BAĞ

Yılmaz, taşın tarih boyunca insan yaşamında önemli bir yer tuttuğunu belirterek, “Kitabeler, yazıtlar ve geçmişimizi hep taştan öğreniyoruz. Onun için taş çok mühim bir şey.” dedi.

SABIR VE EMEK GEREKİYOR

Çeşme yapımının büyük fiziksel emek gerektirdiğini anlatan Yılmaz, bir kemer taşını onlarca kez indirip kaldırmak zorunda kaldığını söyledi. Taşın doğal yapısını korumak için yapıştırma yöntemi kullanmadığını, hata durumunda baştan yapmanın şart olduğunu ifade etti: “Bu işlerde sabır ve süre çok mühim.”

GELECEĞE KALICI ESERLER

Yılmaz, eser bırakmanın kendisini motive ettiğini belirterek, “Dönemin İl Özel İdaresi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Mehmet Fatsa’nın, ‘İnsan çok eser bırakınca çok yaşamış oluyor’ sözü, bu işi sürdürmemi sağladı.” dedi. Toz ve kirle geçen çalışma ortamına rağmen yaptığı işten büyük zevk aldığını da sözlerine ekledi.