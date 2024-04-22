Kız Kulesi bir hafta ziyarete kapalı olacak Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü, adada gerçekleştirilecek kontrol çalışmaları nedeniyle Kız Kulesi'nin bir hafta kapatılacağını açıkladı.

İHA

Kız Kulesi, İstanbul'un önemli simge yapıları arasında yer alıyor.

Yerli ve yabancı turistlerin sıklıkla ziyaret ettiği kule, restoran çalışmaları sonrası yeniden gezilmek üzere ziyarete açılmıştı..

İstanbul'un simge yapılarından olan kule, 24-30 Nisan tarihleri arasında bir hafta süreyle ziyarete kapalı olacak.

Kontrol çalışmaları yapılacak

Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünün resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda, şu ifadeler kullanıldı:

Kız Kulesi, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca adada gerçekleştirilecek kontrol çalışmalarının yapılabilmesi için 24-30 Nisan 2024 tarihleri arasında bir hafta süreyle ziyarete kapalı olacaktır.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)