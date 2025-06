Matteo Bocelli İstanbul'da konser verdi

Babası dünyaca ünlü tenor Andrea Bocelli'den aldığı müzik eğitimi ve özgün tarzıyla dikkati çeken genç sanatçı Matteo Bocelli, Piu Entertainment organizasyonuyla Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu'nda hayranlarıyla bir araya geldi.

Konsere "For You" şarkısıyla başlayan Bocelli, "Luccica", "Dimmi", "Solo", "Can't Help Falling Love", "Besame Mucho", "Quando Quando Quando", "Can't Take My Eyes Off You", "Tempo", "Honesty", "Anime Imperfette", "Chasing Stars", "Perfect Symphony", "If I Knew", "Fall On Me", "To Get To Love You" ve "Caruso" adlı şarkılarından oluşan bir repertuvarı seslendirdi.

Kendisini dinlemeye gelenleri, "İyi akşamlar" diyerek selamlayan Bocelli, "İstanbul, nasılsınız? Bu benim burada ilk performansım. Çok heyecanlıyım. Umarım bu gece birlikte iyi zaman geçireceğiz." dedi.

İtalyanca ve İngilizce şarkılardan oluşan repertuvarına değinen sanatçı, şöyle konuştu:

MÜZİK TARZI

"Bu tarzı seçtim çünkü Matteo'nun çocukluğunu oluşturan o müziğin bir karışımı olacak. Samimi bir his vermek istedim. Tahmin edebileceğiniz gibi operanın çok fazla olduğu bir ailede büyüdüm. Herkesin bildiği birçok klasik eserin yanı sıra Frank Sinatra ve Whitney Houston gibi inanılmaz sesler vardı."

Dinleyicilerin arasında da şarkı söyleyen ve dans eden Bocelli'ye müzikseverler yoğun ilgi gösterdi.

ŞARKICIYA DAİR...

Matteo Bocelli, genç yaşına rağmen dünyanın en büyük sahnelerinde sahne aldı, müziğe tutkusu çocuk yaşta piyano dersleriyle başladı.

Müzikal yolculuğunun ilk konserini Roma'daki Kolezyum'da veren 27 yaşındaki sanatçının, 2018'de babası Andrea Bocelli ile seslendirdiği "Fall on Me", dünya çapında 400 milyon dinlenmeyi aştı.