Mehmet Nuri Ersoy: Ayanis kentinde yeni tarihi eserler bulundu Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Ayanis kentindeki kazılarda, Urartuların baştanrısı Haldi’ye ithaf edilen 3 adet bronz kalkan ile bir adet bronz miğfer bulunduğunu açıkladı.

DHA

Türkiye'nin dört bir yanında yürütüler kazılarda tarihi eserler gün yüzüne çıkmaya devam ediyor.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Van'ın Tuşba ilçesinde bulunan Ayanis kentinde sürdürülen kazılarla ilgili, "Urartuların baştanrısı Haldi’ye ithaf edilen 3 adet bronz kalkan ile bir adet bronz miğfer kazılarda ortaya çıkan yeni eserler oldu" dedi.

"KAZI ÇALIŞMALARININ SÜRESİ ARTIRILDI"

Bakan Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Türkiye’nin dört bir yanında gerçekleştirilen ve sürelerini 12 aya çıkardığımız kazı çalışmalarında her geçen gün yeni bir nadide eser gün ışığına kavuştuğunu vurgulayarak şu bilgileri verdi:

Anadolu tarihinin kadim uygarlıklarından Urartu Krallığı’nın son büyük kenti olan ve günümüzden 2 bin 700 yıl öncesine tarihlenen Ayanis kentinde sürdürülen kazılarda yeni eserlere ulaşıldı.

URARTU DÖNEMİNE AİT YENİ ESERLER BULUNDU

Urartuların baştanrısı Haldi’ye ithaf edilen 3 adet bronz kalkan ile bir adet bronz miğfer kazılarda ortaya çıkan yeni eserler oldu.

"ESERLER URARTU METAL İŞÇİLİĞİNİN ZENGİNLİĞİNİ VE ULAŞTIĞI SEVİYEYİ YANSITIYOR"

Ayanis’te tanrı Haldi’ye adanan anıtsal tapınak kompleksinde gerçekleştirilen kazılarda bulunan eserler Urartu metal işçiliğinin zenginliğini ve ulaştığı seviyeyi yansıtıyor. Eserlerin gün ışığına kavuşmasında emeği olan Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü ekiplerimize teşekkür ediyorum.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)