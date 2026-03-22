Mekanikten mücevhere: Cep saatlerinin sanata dönüşen yolculuğu

İslam eserleri ve Osmanlı hat sanatı alanında dünyanın önde gelen koleksiyonerlerinden Mehmet Çebi'nin uzun yıllar boyunca büyük bir titizlikle oluşturduğu "Mehmet Çebi Koleksiyonu'ndan Muhteşem Cep Saatleri" sergisi, 23 Mart 2026 Pazartesi günü gerçekleştirilecek açılışın ardından 24 Mart - 9 Nisan tarihleri arasında sanatseverlerle buluşacak.

Sergi, yalnızca estetik değeri yüksek saatleri değil; aynı zamanda Avrupa saat ustalığı ile Osmanlı saray kültürü arasında kurulan tarihî bağları da görünür kılan nitelikli bir seçki sunuyor.

16. yüzyıldan 20. yüzyılın başlarına uzanan geniş bir zaman dilimini kapsayan koleksiyon, cep saatçiliğinin teknik gelişimini, sanat anlayışını ve diplomatik tarih içindeki rolünü çok katmanlı bir perspektifle ele alıyor.

ZAMANIN SANATA DÖNÜŞTÜRDÜĞÜ BİR KOLEKSİYON

Yüzlerce parçadan oluşan seçki; tarihî kökenleri, zengin dekoratif özellikleri ve ileri mekanik sistemleriyle saatçilik sanatının en dikkat çekici örneklerini bir araya getiriyor. Saat kasalarında görülen altın ve gümüş işçilikleri, 18. yüzyıldan itibaren Cenevre mine ustalarının geliştirdiği renkli ve detaylı mine teknikleriyle birleşerek bu nesneleri yalnızca ölçüm araçları olmaktan çıkarıp gerçek birer sanat eserine dönüştürüyor.

Koleksiyonda ayrıca 17. yüzyıl Fransız Blois mine geleneğinin nadir örnekleri, aristokrat çevrelerde moda olan ve kemere zincirle takılarak taşınan zarif chatelaine saatler ile karmaşık çalar mekanizmalarına sahip özel üretimler de yer alıyor.

DİPLOMASİ VE SAATÇİLİK: TARİHE TANIKLIK EDEN PARÇALAR

Serginin en çarpıcı bölümlerinden biri, devletler arası diplomatik ilişkiler kapsamında üretilmiş saatlerden oluşuyor.

Bu özel parçalar arasında, Rus Çarı I. Nikolay'ın 1844 yılında İngiltere Kraliçesi Victoria'ya Windsor Sarayı'nda sunduğu ve üzerinde çarın portresi bulunan cep saati gibi tarihî öneme sahip eserler dikkat çekiyor.

Osmanlı İmparatorluğu'nun uluslararası diplomasi sahnesindeki konumunu yansıtan saatler de koleksiyonun önemli bir bölümünü oluşturuyor.

Sultan Abdülmecid ve Sultan Abdülaziz portreli saatler, Avrupa saat ustalığının Osmanlı sarayıyla kurduğu ilişkilerin somut örnekleri olarak öne çıkıyor.

AVRUPA SAAT USTALARININ OSMANLI İÇİN ÜRETTİĞİ SAATLER

On sekizinci ve On dokuzuncu yüzyıllarda Osmanlı sarayının siparişleri doğrultusunda Avrupa'nın önde gelen saat ustaları tarafından özel olarak üretilmiş eserler de sergide yer alıyor. Beyaz porselen kadranlarında eski Türkçe rakamlar bulunan saatler, dönemin İstanbul pazarına yönelik üretim anlayışını gözler önüne seriyor.

Koleksiyonda ayrıca dönemin önemli ustalarından Louis Abraham Breguet ve Auguste Courvoisier gibi isimlerin Osmanlı için geliştirdiği nadir mekanizmalara sahip örnekler de bulunuyor.

Çalar mekanizmalı saatler, kendinden çalar "clock watch" modelleri ve takvim tertibatlı mekanizmalar, saatçilik tarihindeki teknik yenilikleri ortaya koyan dikkat çekici örnekler arasında.

SAATÇİLİK TARİHİNE AÇILAN BİR PENCERE

Koleksiyon, aynı zamanda saatçilik dünyasının en prestijli müzayede ve koleksiyon geleneğiyle de güçlü bir bağ kuruyor.

Dünyanın önde gelen müzayede evleri olan Christie's, Sotheby's ve Bonhams gibi kurumların kataloglarında yer alabilecek nitelikteki eserlerin bir araya gelmesi, sergiyi uluslararası ölçekte de dikkat çekici kılıyor.

Uzmanlara göre koleksiyonun en önemli yönlerinden biri, saatçiliğin yalnızca teknik bir alan değil, aynı zamanda kültür, sanat ve diplomasi tarihinin ayrılmaz bir parçası olduğunu ortaya koyması.

İSTANBUL İÇİN BİR SAAT MÜZESİ UMUDU

İstanbul'a kazandırdığı Hilye-i Şerif ve Tespih Müzesi ile

300'ü aşkın olağanüstü parçayı bir araya getiren bu koleksiyonun gelecekte kalıcı bir müze çatısı altında sergilenmesi, hem Türkiye'nin kültür hayatına hem de uluslararası saatçilik dünyasına önemli bir katkı sunma potansiyeli taşıyor.

SERGİ BİLGİLERİ

Sergi: Mehmet Çebi Koleksiyonu'ndan Muhteşem Cep Saatleri

Açılış: 23 Mart 2026 Pazartesi - 18.00

Tarihler: 24 Mart - 9 Nisan 2026

Saatler: 10.00 - 18.00

Mekân: Tophane-i Âmire Kültür ve Sanat Merkezi

Adres: Boğazkesen Cad. Defterdar Yokuşu No:2, Tophane, İstanbul

Giriş: Ücretsiz