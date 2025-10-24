Necmettin Bilal Erdoğan: Çocuklarımız Türk müziğinden çok Batı müziğini benimsiyorlar

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

İstanbul Üsküdar'da bulunan Türkiye'nin ilk Türk Müziği Müzesi resmi açılışı gerçekleşti. Necmettin Bilal Erdoğan, açılış konuşmasında Türk müziğine dair önemli detaylara yer verdi.

Bilal Erdoğan Türk Müziğinin önemini anlattı

Açılışa YETEV Mütevelli Heyeti Başkanı Necmeddin Bilal Erdoğan da katılım sağladı ve Türk Müziğinin kıymetinin bilinmesi gerektiğini şu sözlerle ifade etti:

'Gençlerimiz ve çocuklarımız bizim enstrümanlarımızdan bi haberler. Okullarda yapılan anketlerde çocuklar ve gençler hep batı enstrümanlarını seçiyorlar. İlk üçte daima gitar, keman ve piyano var. Çünkü çocuklar Türk müziğinin ne kadar ileri seviyede ve kıymetli olduğunun farkında değiller. Hatta enstrümanları bile tam anlamıyla tanımıyorlar. Bizim amacımız çocuklara 6 yaşından itibaren Türk Müziğini tanıtmak ve sevdirmek, küçük yaştaki yetenekli çocuklarımızı Türk müziği ile büyütmek ve onları müziğe kazandırmaktır. Türk Müziği ilkokulunda ve Türk müziği müzesinde amacımız, aslında kültürümüzü ve kimliğimizi yaşatmaktır.'

Türk Müziği Müzesi Açılışı yapıldı

Türk Müziği Müzesinin açılışı başta Bilal Erdoğan olmak üzere, Üsküdar Kaymakamı Sayın Adem Yazıcı, Güzel Sanatlar Genel Müdürü Ömer Faruk Belviranlı, Üsküdar İlçe Milli Eğitim Müdürü Sayın Semih Durmuş, Medeniyet Üniversitesi Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Dekanı Sayın Prof.Dr. Ubeydullah Sezikli 'nin katılımlarıyla gerçekleşti.

Ardından Türk Müziği Çocuk Enstrümanları Yapım Yarışması Ödül Töreni ile misafirler konser salonunda ağırlanarak kazanan sazlar ile Palet Türk Müziği İlkokulu öğrencilerinin icraları gerçekleşti. Proğram Plaket takdimi ile sona erdi. Küçük yaşlarına rağmen bu zor ve kıymetli olan enstrümanları başarı ile çalan çocukları konuklar ayakta alkışladı.

Enstrüman yapım yarışmasında birincilik Tanbur'da

Müze açılışının ardından Türk müziği çocuk enstrümanlarının yapım yarışmasında dereceler belirlendi. İlk sırayı çocuk boy tanbur tasarlayan yarışmacı aldı. Palet Türk müziği ilkokulunda eğitim gören öğrenci tasarlanan tanburdan bir taksim çaldı.

Açılışta Türk Müziği müzesi, ziyaretçiler tarafından yoğun ilgi gördü. Ayrıca Müzede Şehit Aybüke Yalçın öğretmenin bağlaması da bulunuyor. Her ayrıntısı sizleri ve çocukları kendine hayran bırakacak bu Türk Müziği Müzesini muhakkak ziyaret etmelisiniz. Editörümüz Türk Müziği Müzesinden fotoğrafladığı bazı alanları sizler için derledi.

MUHABİR: RABİA CEREN NAS