Nuri Bilge Ceylan'ın Yolda sergisinde insan manzaraları

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Sergi bu kez, Ceylan’ın Cezayir, Çin, Hindistan, Mısır, Rusya, Türkmenistan ve Türkiye gibi dünyanın çeşitli bölgelerinde çektiği portrelerden oluşuyor.

Ancak bunlar istedikleri kadar birbirine benzemeyen farklı ülkelerde, farklı etnik ya da kültürel ortamlarda çekilmiş olursa olsun, kayda alınmış herkes sanki bir şekilde aynı koloninin insanlarıymış gibi görünüyorlar. Herkesi birbirine bağlayan, ortak bir noktada buluşturan belli bir duygunun varlığını hissetmek hiç de zor değil.

Bunun nedeni, Ceylan’ın bir söyleşisinde de belirttiği gibi, portrelerinde fotoğrafladığı insanların gerçek dünyalarını ortaya çıkarmaktan çok, onları kendi dünyasının kahramanları, ancak duygularıyla ulaşabildiği soyut bir gezegenin vatandaşları haline getirmeye çalışmasına bağlanabilir.

CEYLAN'IN İÇ DÜNYASI

Böylece her bir portre, fotoğraflanan insanların kendine has dünyasını anlamaya çalışan değil, belli bir insanlık durumunun ortaya çıkarılmasına hizmet eden bir tür aracı olur gider – tıpkı sinemadaki oyuncular gibi. Başka bir deyişle, bu fotoğraflarda gördüğümüz şey, Ceylan’ın iç dünyasından başka bir şey değildir belki de.

Sergiye eşlik eden aynı isimli video ise, yaratım sürecinin perde arkasından küçük bir kesit ortaya koyuyor ve üretim süreci ile ortaya çıkan eserleri belli bir kurguyla bir araya getirerek ikisi arasında herkes için farklı algılanabilecek bir koşutluğun kapısını aralamaya çalışıyor.

23 ŞUBAT'A KADAR AÇIK

İzleyiciyi, farklı coğrafyalar arasında kişisel bir yolculuğa çıkarmanın yanı sıra insanın evrensel hikâyesine de tanıklık etmeye davet eden

Yolda sergisi, 22 Ocak–23 Şubat 2025 tarihleri arasında Dirimart Dolapdere’de ziyaret edilebilir.