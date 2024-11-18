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AA & Ensonhaber

Gazeteci-yazar ve şair Ömer Lütfi Mete'nin ebediyete göçünün 15. yılı..

1970'lerin başında bir yandan üniversitede okurken, bir yandan da Sabah gazetesinde başladığı gazeteciliği yaklaşık 40 yıl sürdüren Ömer Lütfi Mete, Deli Yürek'ten Kurtlar Vadisi'ne birçok dizi ve filmin de senaryosuna imza atmıştı.

ABDULLAH ÇALIŞKAN: "NİCE GENCİN VATANSEVER YETİŞMESİNE KATKI SUNDU"

Türk Dünyası Parlamenterler Vakfı (TDPV) Başkanı Abdullah Çalışkan da sosyal medya hesabından yaptığı videolu paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

Ömrünü vatan sevgisine adamış, açtığı ufuklarla nice gençlerin vatansever olarak yetişmesine katkı sunmuş, bu milletin gerçek değeri Ömer Lütfi Mete ağabeyimizi vefatının yıldönümünde rahmet ve özlemle anıyoruz. Mekanı cennet olsun.

ÖMER LÜTFİ METE KİMDİR

1950 yılında Rize’de dünyaya gelen Ömer Lütfi Mete, eğitim hayatının temellerini bu şehirde attı. İlk ve orta öğrenimini tamamladığı yıllarda özel dini dersler alarak bilgi birikimini zenginleştirdi. Genç yaşta Kur’an kurslarında hocalık yaparak hem öğretici hem de öğrenici bir rol üstlendi.

HEM OKUDU HEM DE GAZETECİLİK YAPTI

1970’te İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi’ne kaydoldu ve aynı dönemde Babıali’de Sabah gazetesinde gazetecilik kariyerine adım attı. Ancak iki yıl sonra fakülteden ayrılarak farklı bir yola yöneldi. 1973’te başladığı Atatürk Eğitim Enstitüsü’nden 1976’da mezun olan Mete, kısa süre edebiyat öğretmenliği yaptıktan sonra gazetecilik dünyasına geri döndü.

GAZETECİLİK KARİYERİ

Mete, kariyeri boyunca Bizim Anadolu, Tercüman, Türkiye, Yeni Haber, Orta Doğu, Yeni Şafak, Ayyıldız, Yeni Binyıl ve Sabah gibi birçok önemli gazetede yazar ve yönetici olarak görev aldı. Aynı zamanda Türk Edebiyatı, Boğaziçi ve Çağrışım gibi dergilerde makale, mizahi öykü ve şiirleriyle edebiyat dünyasında da kendine yer edindi.

EDEBİYATTA DA ÖNEMLİ ESERLERE İMZA ATTI

18 Kasım 2009’da geçirdiği kalp krizi sonucu, henüz 59 yaşında aramızdan ayrılan Ömer Lütfi Mete, gerek gazetecilikte gerekse edebiyat alanında iz bırakan bir isim olarak hatırlanmaya devam ediyor.

Şiirlerini "Gülce" adlı kitabında toplayan Mete, "Allahsız Müslümanlık", "Milliyetsiz Milliyetçilik", "28 Şubat'tan Şemdinli'ye Derin Çeteler", "Derin Devlet", "Dünyayı Kimler Yönetiyor", "Derin Millet Manifestosu", "Çığlığın Ardı Çığlık", "Yerden Göğe Kadar", "Asker ile Cemre", "Çizme", "Hacı yağı ile Parfüm Arasında", "Balonya Tünel", "İtfaiye Yanıyor" ve "Erdoğan operasyonu (Mahir Kaynak ile ortak eser)" adlı eserlerini kaleme aldı.

ÜNLÜ DİZİ VE FİLMLERİN SENARYOLARINI KALEME ALDI

Mete'nin, yazdığı sinema ve dizi senaryoları arasında "Çizme", "Gülün Bittiği Yer", "Bizim Yunus", "Kurtlar Vadisi Irak", "The İmam", "Köstekli Saat", "Ayrı Dünyalar", "Veysel Karani", "Ahmet Bedevi", "Bizim Ev", "Evlere Şenlik", "Ortaklar", "Deli Yürek", "Avcı", "Hayat Bağları", "AGA", "Kurtlar Vadisi", "Kurtlar Vadisi Pusu", "Eşref Saati", "Ekmek Teknesi" ve "Çanakkale Destanı" yer alıyor.