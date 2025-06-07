Oscar ödüllü yönetmen Martin Scorsese sinemaya gitmiyor

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Son olarak Leonardo DiCaprio'nun başrolünü üstlendiği Dolunay Katilleri filmiyle gündeme gelen ödüllü yönetmen Martin Scorsese, artık sinemaya gitmediğini açıkladı.

Oscar ödüllü yönetmen, sinemaya gidenlerin davranışlarından çok rahatsız olduğu için artık sinema salonlarında film izlemediğini söyledi.

SEYİRCİLER YÜZÜNDEN ODAKLANAMIYOR

The Guardian'ın haberine göre, Scorsese, filme odaklanmak için seyircilerin sohbet etmesinden ve cep telefonu gürültüsünden çok fazla etkilendiğini söyledi.

İTİRAF ETTİ

82 yaşındaki Scorsese, gençken kendisinin de sinemadayken konuştuğunu itiraf etti ancak yönetmen, arkadaşlarıyla yalnızca film hakkında konuştuklarını ifade etti.

"EMEKLİ OLMAYA HİÇ NİYETİM YOK"

Öte yandan projelerinin sağlık sorunları sebebiyle iptal edildiğine yönelik söylentilerin yanlış olduğunu ifade eden Martin Scorsese "Emekli olmaya hiç niyetim yok. Frank Sinatra'yı konu alan film, üzerinde çalıştığım İsa'yı konu alan film nedeniyle ertelendi. Umarım Tanrı bana bunları bitirecek gücü ve parayı verir.” ifadelerini kullanmıştı.

GELECEK PROJELERİ

Scorsese'nin gelecek filmleri arasında İsa filmi, Sinatra biyografisi, Teddy Roosevelt filmi, David Grann'in yeni romanı "The Wager"ın uyarlaması ve Marilynne Robinson'un "Home" uyarlaması bulunuyor.

EN İYİ YÖNETMEN OSCAR'INI ALMIŞTI

Hollywood'un yaşayan efsanelerinden biri olan yönetmen, Köstebek (2006) filmiyle En İyi Yönetmen Oscar'ını kazandı.