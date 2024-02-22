Osmanlı ve Cumhuriyet dönemine ait eserlerin yer aldığı Ankara Palas Müzesi ziyarete açıldı

AA

Cumhurbaşkanlığı Milli Saraylar Başkanlığınca restorasyonu tamamlanan müze, pazartesi günleri hariç 09.00-17.00 saatlerinde gezilebilecek.

Ramazan Bayramı sonuna kadar ücretsiz ziyaret edilebilecek müzede, tablolar, saatler, teknolojik araçlar, gümüşler, sofra takımları, yazma ve matbu eserler, Atatürk'ün kullandığı eşyalar, diplomatik hediyeler, Hereke dokumaları, Beykoz camları, Yıldız porselenleri, madalya ve nişanlar, mühür ve sikkeler, hazine koleksiyonundan seçkiler yer alıyor.

Atatürk'ün kullandığı oturma takımı, çalışma masası ve şahsi eşyaları, Osmanlı sultanlarına takdim edilen özel hediyeler, albümler ile Palas'ta kullanılan yemek takımlarıyla kurulmuş yemek masası, müzede öne çıkan eserler arasında bulunuyor.

Müzeyi ziyaret eden öğrenci Kadir Erşeker, Cumhuriyet Caddesi'nden geçerken Ankara Palas'ın kapalı olmasının kendisini üzdüğünü, bugün açıldığını görünce heyecanla içeri girdiğini söyledi.

"Herkesi müzeye davet ediyoruz"

Özellikle Osmanlı'nın son ve Cumhuriyet'in ilk dönemine ait diplomatik hediyelerin sergilendiği alanın ilgisini çektiğini belirten Erşeker, "Birkaç yıl boyunca kapalı kalan Ankara Palas yenilenmiş, çok da güzel olmuş. Genel olarak yapının kendisi adeta bir eser gibi. Burayı incelemek yani yerden baktığınızda parke, yukarı baktığınızda camlar bile tek başına eser olarak incelemeye değer." ifadelerini kullandı.