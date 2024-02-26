Paco de Lucia'nun hiç yayınlanmamış kayıtları, 65 yıl sonra müzikseverlerle buluşacak İspanyol müziğinin önemli isimlerinden ünlü gitarist Paco de Lucia'nın daha önce hiç yayınlanmamış kayıtları, 65 yıl sonra ilk kez hayranlarıyla buluşacak.

AA

Müzik şirketi BMG, 2014'te hayatını kaybeden Paco'nun vefatının 10. yılı dolayısıyla ünlü sanatçının ilk müzikal denemelerini 65 yıl sonra yeni bir albümde toplayacak.

Paco'nun kardeşi Pepe ile birlikte 11 yaşında yaptığı ve yapay zeka yardımıyla restore edilen kayıt denemelerinin yer aldığı albüm, 21 parçadan oluşuyor.

Piyasaya 17 Mayıs'ta sürülecek albümün ilk iki şarkısı Me Falta La Resistencia ve Buleria de Nino Ricardo dijital ortamda paylaşıldı.

Flamenko müziğinin en önemli gitaristlerinden İspanyalı Paco de Lucía, gerçek adıyla Francisco Sanchez Gomez 26 Şubat 2014'de hayatını kaybetti.

66 yaşında kalp krizinden ölen sanatçının naşı "Beni mutlaka Endülüs topraklarına gömün" vasiyeti üzerine defnedildi.

Özel ödül aldı

Ayrıca Levent Yüksel tarafından seslendirilen, sözleri Sezen Aksu'ya ait olan "Tuana" isimli parça bir Paco de Lucia bestesidir.

1991'de Joaquin Rodrigo’nun Concierto de Aranjuez 'ini yorumlaması istenene kadar de Lucía nota okumayı bilmemekteydi.

Caz, funk, klasik ve etnik müzik alanında eserler veren sanatçı, ilk kez 12 yaşında prestijli Jerez Flamenko yarışmasında özel ödül aldı.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)