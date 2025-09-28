Şair ve yazar Yavuz Bülent Bakiler yaşamını yitirdi

Türk edebiyatının acı günü...

Şair ve yazar Yavuz Bülent Bakiler, 89 yaşında vefat etti.

İstanbul Valisi Davut Gül NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda Bakiler'in "Gözlerin İstanbul Oluyor Birden" şiirini paylaştı.

"SEVENLERİNİN BAŞI SAĞ OLSUN"

Paylaşımda ayrıca "Şair, yazar Yavuz Bülent Bakiler'in vefat haberini üzüntüyle aldık. Rabbim rahmetiyle, merhametiyle muamele etsin.

Mekanı cennet, makamı ali olsun. Ailesinin ve sevenlerinin başı sağ olsun." ifadesi yer aldı.

TÜRKÇESİ İLE TANINIYORDU

Türkçe kullanımına özen göstermesiyle bilinen Yavuz Bülent Bakiler, "Harman", "Yalnızlık", "Duvak" ve "Seninle"nin de aralarında bulunduğu çok sayıda şiir kitabıyla tanınıyor.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN AÇIKLAMA YAPTI

Sosyal medya hesabından konuya ilişkin bir açıklamada bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bakiler'e rahmet diledi.

Erdoğan paylaşımında şunları kaydetti: