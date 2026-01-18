Mescid-i Aksa’nın manevi atmosferi Trabzon’da minyatürle yaşatılacak

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Trabzon Büyükşehir Belediyesi, Ortahisar ilçesinde yer alan Hanife Hatun Cami ve Külliyesi’nin bitişiğinde Mescid-i Aksa’nın minyatürünü hayata geçirdi. Proje, Trabzon Kudüs Kardeşlik Derneği tarafından hazırlanarak Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç’e sunuldu ve belediyenin desteğiyle uygulamaya alındı.

İnşaat Yüksek Mühendisi Hüseyin Öztürk’ün projelendirdiği çalışmada, minyatürün duvar ve zemin bölümlerinde doğal taşlar kullanılırken, diğer kısımlar üç boyutlu yazıcılarla üretilen dayanıklı sert plastik malzemelerden oluşturuldu.

70 PARÇADAN OLUŞAN TİTİZ ÇALIŞMA

Hanife Hatun Cami ve Külliyesi’nin yanında 200 metrekarelik alana kurulan ve 70 ayrı parçadan oluşan minyatürün plastik aksamları, ressam ve çini ustalarının el işçiliğiyle aslına uygun biçimde renklendirildi. Yapının, Mescid-i Aksa Külliyesi’ndeki önemli unsurları bire bir ölçekte yansıtması hedeflendi.

"DÜNYAYA GÜÇLÜ BİR MESAJ VERMEK İSTİYORUZ"

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Mescid-i Aksa’nın tüm İslam âlemi için sembol bir değer taşıdığını vurgulayarak, minyatür çalışmasının yaklaşık iki ay içinde ziyarete açılacağını söyledi.

Genç, projeyle yalnızca mimari bir eser değil, aynı zamanda güçlü bir mesaj vermek istediklerini belirterek, “Mescid-i Aksa’nın yaşadığı hüznü ve Filistin’de yaşanan insanlık dramını bir kez daha tüm kalbimizle lanetliyoruz. Bu minyatürle hem tarihi hem de manevi bir farkındalık oluşturmayı amaçladık.” dedi.

"ZİYARETÇİLER İÇİN MANEVİ BİR DURAK OLACAK"

Minyatürün cami ve kente gelen tüm ziyaretçilere açık olacağını ifade eden Genç, şunları kaydetti:

Bu eseri hem camimize gelen hem de Trabzon’umuzu ziyaret eden herkesin hizmetine sunduk. Nasıl ki Ayasofya tarihi kimliğine kavuştuysa, inanıyoruz ki Kudüs ve Mescid-i Aksa da özgür günlerine yeniden ulaşacaktır.

KUDÜS'Ü TANITMA VE FARKINDALIK HEDEFİ

Trabzon Kudüs Kardeşlik Derneği Başkanı İbrahim Kara da projenin temel amacının Kudüs’ü ve Mescid-i Aksa’nın önemini topluma daha iyi anlatmak olduğunu belirtti. Kara, “Bu fikri belediyemize sunduk ve Sayın Başkanımızın desteğiyle böyle anlamlı bir eseri hayata geçirdik.” diye konuştu.

GERÇEĞİNE EN YAKIN MALZEMELER KULLANILDI

Projeyi hazırlayan İnşaat Yüksek Mühendisi Hüseyin Öztürk ise minyatürün 1/25 ölçekle tasarlandığını ve Mescid-i Aksa Külliyesi’ndeki 300’ü aşkın unsurdan 70’inin sergilendiğini aktardı. Öztürk, “Hava koşullarına dayanıklı ve gerçeğine en yakın taşlar kullanılarak, özgün yapıyı en doğru şekilde yansıtmaya çalıştık.” ifadelerini kullandı.