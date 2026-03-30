Seddülbahir Kalesi, uluslararası mimarlık ödülüne layık görüldü

Türkiye'de bir tarihi yapının, özgün mimarisini koruyarak çağdaş müzecilik anlayışıyla yeniden hayat bulması, uluslararası düzeyde takdir gördü.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Uluslararası arenada bir başarıya daha imza attık. Seddülbahir Kalesi, Wonder Global Design Awards 2025 kapsamında uluslararası ödüle layık görüldü." diyerek Çanakkale'deki Seddülbahir Kalesi'nin, "Wonder Global Design Awards 2025" kapsamında ödüllendirildiğini açıkladı.

"GURUR VERİCİ"

Seddülbahir Kalesi'nin Avrupa Yılın Müzesi Ödülü'ne de (European Museum of the Year Award 2026-EMYA) aday gösterilerek, uluslararası alanda dikkat çekmeye devam ettiğini vurgulayan Ersoy, şunları kaydetti:

Bu tarihi yapımızın, özgün mimarisini koruyarak çağdaş müzecilik anlayışıyla yeniden hayat bulması ve uluslararası düzeyde takdir görmesi bizler için gurur vericidir. Bu kıymetli başarıda emeği olan tüm kişi ve kurumları tebrik ediyor, katkı sunan herkese teşekkür ediyorum.

"ULUSLARARASI ARENADA 6'NCI ÖDÜL"

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Çanakkale'nin tarihi miraslarından Seddülbahir Kalesi, uluslararası ölçekte elde ettiği başarılara bir yenisini daha eklemiş oldu. Uluslararası arenada 6'ncı ödülünü alan Seddülbahir Kalesi, Global Tasarım Ödülü ve EMYA 2026 adaylığıyla dikkati çekiyor.

Seddülbahir Kalesi'nin bu uluslararası başarısı, Türkiye'nin kültürel mirasını koruma ve çağdaş müzecilik anlayışıyla yeniden değerlendirme yaklaşımının somut bir yansıması olarak öne çıktı.

Tarihi yapının hem ödül hem de adaylıkla gündeme gelmesi, yürütülen çalışmaların uluslararası platformlarda karşılık bulduğunu ortaya koydu.

MÜZE OLARAK DÜZENLENDİ

Çanakkale'nin Seddülbahir köyünde yer alan ve Osmanlı dönemine uzanan köklü geçmişiyle öne çıkan Seddülbahir Kalesi, yürütülen restorasyon ve müze düzenlemeleriyle yeniden işlev kazandı.

Özgün mimarisi korunarak çağdaş müzecilik anlayışıyla düzenlenen yapı, uluslararası jüri tarafından da ödüle layık görüldü.

Tarihi kale, elde ettiği bu ödülün yanı sıra European Museum of the Year Award (EMYA) 2026 adaylığıyla Avrupa müzecilik sahnesinde de yerini aldı. Adaylık, Türkiye'nin kültürel miras yönetimi ve müzecilik alanındaki yaklaşımının uluslararası ölçekte dikkatle takip edildiğini ortaya koydu.

KÜLTÜREL MİRAS VİZYONU GÜÇLENİYOR

Seddülbahir Kalesi'nde hayata geçirilen çalışmalar, tarihi yapıların korunarak yaşatılması ve çağdaş yöntemlerle yeniden değerlendirilmesi açısından örnek bir model olarak öne çıkıyor.

Elde edilen uluslararası başarı, Türkiye'nin kültürel mirasını koruma ve dünyaya tanıtma vizyonunun somut bir yansıması olarak değerlendiriliyor.