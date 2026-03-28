İstanbul’da Fotomaraton coşkusu sergiye dönüştü

Fotomaraton 8 Mart'ta gerçekleşti. O gün gezilen bölgeden çekilen fotoğraflar bir sergide halk ile buluştu.

Karma sergide eserleri bulunan Emsal Tuncer, duygularını "Sekiz fotoğraftan birinin çekeni olmaktan mutluyum." ifadelerini kullandı.

Kadın emeği temalı maratonda fotoğrafçılar İstanbul'un Fatih ilçesinde bulunan Süleymaniye ve Küçükpazar semtlerinde çekim yaptılar.

Maraton sonunda fotoğraf eğitmenleri tarafından sekiz fotoğraf sergilenmek üzere seçildi.

ÇEKİLEN KARELERDEN GÖRSEL ŞÖLEN

İstanbul’da 8 Mart coşkusu fotoğraflara yansıdı Bu yıl ikincisi düzenlenen 8 Mart Fotomaratonu’nda çekilen kareler, görsel bir şölene dönüşüyor. Ayvansaray Sanat ve Tasarım Merkezi'nde düzenlenen etkinlik kapsamında elde edilen fotoğraflar, özel bir sergide sanatseverlerle buluşuyor.