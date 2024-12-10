Selena Gomez, hakkındaki iyi oyuncu değil eleştirilerine cevap verdi: Elimden geleni yaptım

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Amerikalı dünyaca ünlü şarkıcı, oyuncu ve yapımcı Selena Gomez, kendisi hakkında yapılan sert eleştirilere cevap verdi. Emilia Perez filmiyle gündemde olan ünlü şarkıcı; "Elimden geleni yaptım, nereden geldiğimi biliyorum" dedi.

Emilia Perez filminin dört kadın oyuncusu, En İyi Kadın Oyuncu ödülünü paylaşarak festival tarihine geçti. Jacques Audiard imzalı filmin oyuncuları Zoe Saldana, Selena Gomez, Karla Sofía Gascón ve Adriana Paz, En İyi Kadın Oyuncu ödülünün sahibi oldu.

Ana dili İspanyolca olmayan Gomez, Jacques Audiard imzalı fimde Jessi del Monte karakterini canlandırıyor.

"NEREDEN GELDİĞİMİ BİLİYORUM"