Sinema ve tiyatro sanatçısı Umut Avcı vefat etti 44 yaşındaki sinema ve tiyatro sanatçısı Umut Avcı, beyne pıhtı atması sonucu yoğun bakımdaki 15 günlük mücadelesinde hayatını kaybetti.

DHA

Sinema ve tiyatro dünyasının sevilen isimlerinden Umut Avcı (44), beynine pıhtı atması sonucu İstanbul’da özel bir hastaneye kaldırıldı. Geçirdiği ameliyatın ardından yoğun bakımda tedavi altına alınan Avcı, burada 15 gün süren yaşam mücadelesini ne yazık ki dün kaybetti. Acı haberi, meslektaşı Levent Can sosyal medya üzerinden duyurdu. Can, "Yaklaşık 7 yıl önce 'Gugukkuşu' oyununda sahneyi paylaştığım, çok yetenekli ve iyi kalpli bir dostumu kaybettim. Bu haber beni derinden üzdü," sözleriyle duygularını ifade etti.

Umut Avcı için bugün memleketi Edirne’de cenaze töreni düzenlendi. Eski Cami’de ikindi namazının ardından gerçekleştirilen törende, Avcı’nın tabutunun üzerine Beşiktaş atkısı konuldu. Ailesi, sevenleri ve meslektaşları bu zor gününde onu yalnız bırakmadı. Cenaze namazının ardından Umut Avcı, Yeni Şehir Mezarlığı’nda toprağa verildi.

UMUT AVCI KİMDİR

Umut Avcı, 24 Şubat 1980 tarihinde Edirne'de dünyaya geldi. Avcı, "Esaretin Bedeli", "Takım Çantası", "Sürüden Ayrılan Geyikler", "Orijinal Kopya" ve "Guguk Kuşu" gibi çok sayıda tiyatro oyununda görev aldı.

Umut Avcı'nın rol aldığı filmler arasında “Hep Yek”, “Ver Kaç” ve “Ailece Şaşkınız” yer alıyor.

Ayrıca son olarak TRT 1'in “Bir Zamanlar Kıbrıs” adlı dizisinde Şoför Hamit karakterine hayat vermişti.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)