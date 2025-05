Haberler



The Alan Parsons Project, İstanbul'da müzikseverlerle buluşacak Progresif rock ve senfonik müziğin önemli isimlerinden Alan Parsons, "The Show Must Go On" turnesi kapsamında 11 Haziran'da İstanbul'da konser verecek.