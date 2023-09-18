Troya Kültür Yolu Festivali'ne 9 günde 1 milyon 183 bin ziyaretçi katıldı Kültür ve Turizm Bakanlığınca Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı koordinasyonunda 9-17 Eylül tarihlerinde düzenlenen Troya Kültür Yolu Festivali'ne 1 milyon 183 binin üzerinde ziyaretçi katıldı.

AA

Kültür ve Turizm Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, bakanlık tarafından ilk kez 2021 yılında İstanbul Beyoğlu'nda başlatılan Türkiye Kültür Yolu Festivalleri, Türkiye'nin dört bir yanında kültür ve sanat coşkusunu doruğa çıkartıyor.

Geçen yıl 5 ayrı kentte düzenlenen Kültür Yolu Festivalleri, bu sene 11 ayrı şehri binlerce etkinlikle bir cazibe merkezine dönüştürüyor.

Bu seneki festivallerin dördüncü durağı Troya Kültür Yolu Festivali, 9-17 Eylül tarihlerinde destanlar kenti Çanakkale'de gerçekleştirildi.

Konserlerden sergilere, tiyatro gösterilerinden opera ve baleye, söyleşilerden atölye çalışmalarına, çocuklara özel aktivitelerden dijital sanatlara kadar yüzlerce etkinlikle Çanakkale adeta kültür ve sanata dair pek çok etkinliğe ev sahipliği yaptı. Çanakkale'de 9 gün süren festivale,1 milyon 183 binin üzerinde ziyaretçi katıldı.

Rock müzik sanatçısı Fatma Turgut, festivalin son gününde konser verdi. Anadolu Hamidiye Tabyası'nda sahne alan Turgut, hayranlarına muhteşem bir müzik ziyafeti sundu. Konser öncesinde kuliste bir değerlendirme yapan Turgut, şunları dedi:

"Beni çok heyecanlandırıyor"

"Türkiye'nin en güzel şehirlerinden birindeyiz. Sevenlerimle Çanakkale'de buluşuyor olmak beni çok heyecanlandırıyor. Sahne muazzam. Hem şartlarımız hem çıktığımız sahnelerimiz çok güzel. Her şey saat gibi işliyor."

Şehir merkezli festivaller

Kültür ve Turizm Bakanlığı, dünyanın en kapsamlı kültür ve sanat projelerinden biri olan Türkiye Kültür Yolu Festivalleri'ni hayata geçiriyor.

Şehir merkezli festivallerde; sanat, zanaat, gastronomi, sohbet, gösteri, eğlence gibi etkinlikler, şehrin nefes aldığı mekanlarda her yaştan sanatseverle buluşuyor.

Beyoğlu'nda başladı

2021'in Ekim ayında İstanbul Beyoğlu Kültür Yolu Festivali ile başlayan, 2022'de İstanbul'un yanı sıra Ankara, Çanakkale, Diyarbakır ve Konya ile devam eden festivaller, bu sene 11 ayrı ilde düzenleniyor.

Konserlerden sergilere, tiyatrodan opera ve bale gösterilerine, söyleşilerden atölyelere kadar binlerce etkinliğe ev sahipliği yapan festivaller, bu sene Çanakkale'nin yanı sıra Nevşehir, Trabzon ve Erzurum'da sona erdi.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)