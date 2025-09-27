Troya'da 4 bin 500 yıllık altın broş gün yüzüne çıkartıldı

Kültür ve Turizim Bakanlığından yapılan açıklamaya göre; Troya'da 160 yılı aşkın süredir devam eden kazılar, dünya arkeoloji literatürüne girecek nitelikte bir buluntuya sahne oldu.

'Geleceğe Miras' projesi kapsamında sürdürülen çalışmalarda, Troya uygarlığının Erken Tunç Çağı'na (M.Ö. 2.500) ait altın bir halkalı broş gün yüzüne çıkarıldı.

Toplumsal statü ve güç sembolü olarak kullanılan broşun yanı sıra, aynı tabakada bronz iğne ile ender rastlanan bir yeşim taşı bulundu.

KRONOLOJİK TARTIŞMALARA SON VERDİ

Altın broş, tipolojik ve tarihsel açıdan son 100 yılın en önemli buluntularından biri olarak değerlendiriliyor. Dünya üzerinde yalnızca üç örneği bilinen halkalı broş, tipinin en iyi korunmuş örneği olarak dikkat çekiyor.

Broşun, Troya 2 tabakalarında bulunması, uzun yıllardır süren Troya 2'nin başlangıç tarihine ilişkin tartışmalara da son verdi.

4 BİN 500 YIL ÖNCEKİ TROYA'NIN BİR PARŞASI

Daha önce M.Ö. 2 bin 200-2 bin 300 yılları arasına mı yoksa daha erken bir döneme mi ait olduğu tartışılan bu evre, buluntuyla birlikte kesin biçimde M.Ö. 2 bin 500 civarına tarihlendi.

Aynı konteksten çıkan yeşim taşı, hazine buluntuları içinde son derece ender görülen bir örnek olarak öne çıkıyor.

Yüzük taşı ya da süs eşyası işleviyle kullanıldığı düşünülen bu taş, 4 bin 500 yıl önce Troya'daki lüks tüketim ürünlerinden birinin parçasıydı.