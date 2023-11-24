Türkiye'de sansüre uğruyorum diyen Fazıl Say'a Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan yanıt Piyanist Fazıl Say, Türkiye'de konser alanlarından davet alamadığını söyledi. Kültür ve Turizm Bakanı Yardımcısı Batuhan Mumcu ise, menajerinin dolu programı gerekçe gösterdiğini, kapılarının her zaman Fazıl Say'a açık olduğunu belirtti.

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ensonhaber.com

Dünyaca ünlü piyanist Fazıl Say, genel seçimlerde muhalefete destek verirken, alınan sonuçların ardından hayal kırıklığına uğramıştı.

Fazıl Say, muhalif kimliğini korusa da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Gazze için başlattığı yoğun diplomasiye övgüde bulunmuştu.

"Türkiye'de bana sansür uygulanıyor"

Gazze'deki katliam nedeniyle İsrail'i eleştirdiği için İsviçre'de konserleri iptal edilen Fazıl Say, Türkiye'de de kendisine bir nevi sansür uygulandığından yakındı.

Fazıl Say, "Dünyada 130 ülkeden davet alıyorum, Türkiye'de bir konser salonundan davet almadım. Kültür ve Turizm Bakanı'nın bir şeyler yapması lazım. Benim kendi ülkemde çalmam lazım ya." siteminde bulundu.



Fazıl Say'ın bu eleştirisine Kültür ve Turizm Bakanı Yardımcısı Batuhan Mumcu'dan yanıt geldi.

Batuhan Mumcu: "Fazıl Say'a tüm salonlar her zaman açık"

Mumcu, Fazıl Sayın menajerine ulaştıklarını, ancak kendisinin programının dolu olduğunu söylediğini belirtti. Mumcu ayrıca, Fazıl Say'a Türkiye'nin her yerinin her zaman açık olduğuna vurgu yaptı.

Batuhan Mumcu'nun açıklamaları şöyle: