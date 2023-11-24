Dünyaca ünlü piyanist Fazıl Say, genel seçimlerde muhalefete destek verirken, alınan sonuçların ardından hayal kırıklığına uğramıştı.
Fazıl Say, muhalif kimliğini korusa da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Gazze için başlattığı yoğun diplomasiye övgüde bulunmuştu.
"Türkiye'de bana sansür uygulanıyor"
Gazze'deki katliam nedeniyle İsrail'i eleştirdiği için İsviçre'de konserleri iptal edilen Fazıl Say, Türkiye'de de kendisine bir nevi sansür uygulandığından yakındı.
Fazıl Say, "Dünyada 130 ülkeden davet alıyorum, Türkiye'de bir konser salonundan davet almadım. Kültür ve Turizm Bakanı'nın bir şeyler yapması lazım. Benim kendi ülkemde çalmam lazım ya." siteminde bulundu.
Fazıl Say'ın bu eleştirisine Kültür ve Turizm Bakanı Yardımcısı Batuhan Mumcu'dan yanıt geldi.
Batuhan Mumcu: "Fazıl Say'a tüm salonlar her zaman açık"
Mumcu, Fazıl Sayın menajerine ulaştıklarını, ancak kendisinin programının dolu olduğunu söylediğini belirtti. Mumcu ayrıca, Fazıl Say'a Türkiye'nin her yerinin her zaman açık olduğuna vurgu yaptı.
Batuhan Mumcu'nun açıklamaları şöyle:
Fazıl Bey, öncelikle başarısını tüm dünyaya kanıtlamış bir sanatçımız olarak İsrail’in Filistin'e yönelik insanlık dışı katliamı karşısındaki dik duruşunuzu desteklemekle birlikte bu sebeple uğradığınız haksızlıklar için üzüntü duyduğumu belirtmek isterim. Diğer yandan, yaptığınız paylaşımda Bakanlığımıza yönelik açıklamalarınızı üzülerek öğrenmiş bulunmaktayım. Konserlerinizi ilgiyle takip ederek fırsat buldukça da katılmaya çalışan biri olarak doğabilecek tüm polemiklerin önüne geçmek adına paylaşımlarınıza istinaden küçük bir düzeltmeyi aktarmak isterim.
Geçtiğimiz ay İsviçre'deki konserleriniz Cumhurbaşkanımızın Filistin’e yönelik açıklamalarını desteklediğiniz gerekçesiyle iptal edildiği zaman Bakan Yardımcısı olarak bizzat menajeriniz Taner Bey’i arayarak sizi Antalya Kültür Yolu Festivalimizde sahnede görmekten son derece memnun olacağımızı dile getirdim. Taner Bey, yoğun yurt dışı programlarınızı gerekçe göstererek Festival programımıza dahil olamayacağınızı belirtti.
Bizler Türkiye’de kültür ve sanatın birleştirici unsur olarak herkese ulaşmasını hedefliyoruz. Dünya çapında ülkemizi başarıyla temsil eden bir sanat insanımızın başta Atatürk Kültür Merkezi ve CSO Ada Ankara olmak üzere Kültür ve Turizm Bakanlığımıza ait bütün mekanlarımızda sanatını icra etmesi bizleri de ziyadesiyle mutlu eder. Tüm sanat kurumlarımızın kapılarının dün olduğu gibi bugün de size sonuna kadar açık olduğunu özellikle vurgulamak istiyorum.
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