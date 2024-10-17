William Shakespeare'in Romeo ve Juliet eserinden uyarlanan Verona Çıkmazı oyunu

AA

İngiliz oyun yazar William Shakespeare'ın en bilinen eserlerinden olan Romeo ve Juliet'ten yepyeni bir uyarlama yapıldı. Dünyada en çok izlenen oyunlardan olan Romeo ve Juliet'ten Verona Çıkmazı oyunununa uyarlama yapıldı.

Nos Tiyatro tarafından sahnelenen eseri, Esra Bağışgil yazıp yönetiyor. Oyunda Bağışgil'in yanı sıra Ozan Varol, Adem Yılmaz, Tuğçe Özlü Şentürk ve Melih Tuma rol alıyor.

Oyunun müzik direktörlüğünü Beste Gül Çınar, müzik tasarımını Toygun Tosunoğlu, dekor tasarımını Ceren Yılmaz, ışık tasarımını Ayşe Sedef Ayter, kostüm tasarımını ise İpek Daner yaptı.

Nos Tiyatronun kurucusu da olan Bağışgil ile oyuncu Ozan Varol yaptıkları açıklamada, oyunun hazırlık sürecine ve izleyenlerin tepkilerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Bağışgil, oyunu "Romeo Juliet hikayesine nasıl farklı bakabilirim?" sorusuyla 2022'de yazmaya başladığını belirterek, Ozan Varol'un da oynamayı kabul etmesiyle motivasyonunun arttığını söyledi.

Müzik üretimi açısından 1990'lı yılların muazzam bir dönem olduğuna vurgu yapan Bağışgil, şunları dedi:

"90'LAR BANA HER ZAMAN BÜYÜLÜ GELMİŞTİR"

"90'lar bana her zaman çok büyülü gelmiştir. Muazzam eserler olduğunu düşünüyorum ben. Aynı şekilde Shakespeare'in de eseri muazzam bir eser ve bu ikisinin birleşimi beni çok heyecanlandırdı. Ben bunu yazarken aslında her sahneye uygun müziği koymaya dikkat ettim. O şarkının sözleri aslında o sahnenin durumunu anlatıyor. Benim söz ve müzik olarak en hakim olduğum yer 90'lar"

"BEKLEDİĞİMİN ÜSTÜNDE BİR OYUNDU"

Oyuncu Ozan Varol da tek kişilik bir oyun yapmak için çalışmalarını sürdürürken teklif geldiğini belirterek, "Beklediğimin çok üstünde bir oyundu. İlk okuma provasına geldiğim zaman hepimiz şoke olduk oyuna. Süreç bizim için çok eğlenceliydi." ifadelerini kullandı.

Esere hazırlanırken şarkı söyleme yeteneğini keşfettiğini aktaran Varol, sözlerini şöyle sürdürdü:

"ÇOK KEYİF ALDIM"