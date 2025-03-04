Yenilenen Side Müzesi ziyaretçilerini medeniyetler tarihinde yolculuğa çıkarıyor

AA

Antalya'nın Manavgat ilçesindeki Side Antik Kenti'nde bulunan ve tarihi milattan sonra (MS) 2. yüzyıla dayanan antik hamam binasından dönüştürülen Side Müzesi, 1962'den bu yana ziyaretçilerini ağırlıyor.

Geç Bronz Çağı, Helenistik, Roma ve Bizans dönemlerinden izler barındıran müzede, heykeller, lahitler, yazıtlar, kabartmalar, büstler, takılar, mimari parçalar, pişmiş toprak, cam ve bronz buluntuların da içerisinde yer aldığı 3 bin 309 arkeolojik eser ve 9 bin 484 sikke sergileniyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığınca "Geleceğe Miras" projesi kapsamında restore edilerek geçen yıl kasım ayında yeniden ziyarete açılan müzede, açık ve kapalı alanlar ile teşhirlerde düzenlemeler yapıldı.

Son yıllardaki kazı çalışmalarında gün yüzüne çıkarılan eserlerle tematik vitrinlerin oluşturulduğu müze, etkileyici atmosferi ve barındırdığı eserlerle ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.

"ZENGİN KOLAKSİYONA SAHİP BİR MÜZE"

Side Antik Kenti Kazı Başkanı ve Anadolu Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Feriştah Alanyalı, bölgenin elde edilen buluntuların MÖ 8 ila 9. yüzyıla kadar uzandığını ve bazı kesintilerle 13. yüzyıla, Selçuklu dönemine kadar devam ettiğini söyledi.

Müzenin Side ve çevresinden gelen çok geniş bir koleksiyona sahip olduğunu belirten Alanyalı, "Müzemiz koleksiyonunda Side ve çevresinden gelmiş geç Bronz Çağı'na tarihlenen bazı buluntular da var. Onlar da bölgenin Hititler döneminden beri önemli yerleşimlere ev sahipliğini yaptığını gösteriyor" dedi.

"BAZI ESERLER İLK KEZ SERGİLENİYOR"

Müzenin yeni teşhirinde son yıllarda açığa çıkarılan eserlerin de yer aldığını kaydeden Alanyalı, "

Kazılarda ortaya çıkan küçük buluntular da yeni teşhirle müzede sergilenmeye başlandı. Hatta bazı eserler ilk kez sergileniyor. Ayrıca Sidece yazıtlar ilk kez bir arada sergilenmeye başladı. Side'nin antik çağda, muhtemelen 7. yüzyıldan Helenistik dönemin içlerine kadar kullanılan kendisine ait bir yazısı ve dili var. Yeni Luvi dil grubuna ait bu dili yansıtan yazıtların toplu halde sergilenmesi oldukça önemli" değerlendirmesinde bulundu.

"ZİYARETÇİLERİ AĞIRLAMAYA BAŞLADIK"

Alanyalı şöyle devam etti;