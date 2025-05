Yönetmen Cafer Panahi’nin aldığı ödül diplomatik kriz çıkarttı

Haber Merkezi

İranlı muhalif yönetmen Cafer Panahi’nin "It Was Just an Accident” filmiyle Altın Palmiye kazanması ve ödül töreninde İranlılara “Tüm sorunları ve farklılıkları bir kenara bırakın. En önemlisi hiç şüphesiz ülkemiz ve ülkemizin özgürlüğüdür." demesi, İran ve Fransa’yı karşı karşıya getirdi.

Panahi’nin özgürlük çağrısına Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noël Barrot, sosyal medya hesabından destek vererek şöyle konuştu;

DİRENİŞ GÖSTERGESİ VURGUSU

“Panahi, İran rejiminin zulmüne karşı bir direniş göstergesi olarak her yerdeki tüm özgürlük savaşçıları için umutları yeniden canlandıran bir Altın Palmiye Ödülü’ne layık görüldü.”

Bunun üzerine İran Dışişleri Bakanlığı, Fransa’nın Tahran’daki Maslahatgüzarı’nı çağırarak Barrot’nun ifadelerinin, İran’ın içişlerine açık bir müdahale olarak kabul edildiğini söyledi. İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi de sosyal medyadan yaptığı açıklamada Fransa’nın İsrail’e verdiği desteğe dikkat çekti.

"BİZ İRANLILARA DERS VERMEYİN"