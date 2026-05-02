Kumluca’da 'acı' rekabet: Altın için biberle mücadele ettiler

Antalya’nın Kumluca ilçesinde düzenlenen Tarım ve Seracılık Festivali, bu yıl da renkli ve bir o kadar “yakıcı” görüntülere sahne oldu. Cumhuriyet Meydanı’nda gerçekleştirilen acı biber yeme yarışmasında katılımcılar, hem dayanıklılıklarını hem de acıya karşı dirençlerini test etti.

36 YARIŞMACI SAHNEYE ÇIKTI

Festival kapsamında düzenlenen yarışmaya 3’ü kadın olmak üzere toplam 36 yarışmacı katıldı. Yarışma öncesinde katılımcıların yiyeceği jalapone türü acı biberler jüri huzurunda tartılarak teslim edildi.

3 dakikalık süre içinde en fazla biberi tüketen yarışmacılar dereceye girmek için kıyasıya yarıştı.

ACI KARŞISINDA ZOR ANLAR

Yarışma boyunca birçok katılımcı acıyı hafifletmek için ayran içti, domates tüketti. Ancak buna rağmen acı biberin etkisi yarışmacıların yüz ifadelerine yansıdı.

Bazı yarışmacılar dayanmakta zorlanırken, sahnede zaman zaman renkli ve zor anlar yaşandı.

ERKEKLERDE 474 GRAMLA BİRİNCİLİK

Yarışmanın erkekler kategorisinde 474 gram acı biber yiyen Celal Derin birinci oldu. 370 gram tüketen Yetkin Tuncer ikinci, 322 gram yiyen Mehmet Yılmaz ise üçüncü sırayı aldı.

Kadınlar kategorisinde ise 146 gram biber tüketen Nazime Sartık birinciliğe ulaştı.

ÖDÜLLER ALTINLA VERİLDİ

Dereceye giren yarışmacılara yarım, çeyrek ve gram altın ödülleri verildi. Ayrıca tüm katılımcılara madalya ve çeşitli hediyeler takdim edildi.

Birinciler sahnede ödüllerini protokol üyelerinin elinden aldı.

"GELECEK YIL YİNE GELECEĞİM"

Yarışmanın birincisi Celal Derin, daha önce de şampiyon olduğunu belirterek iddiasını sürdürdü. Derin, “Geçen yıl da birinci oldum. Gelecek yıl yine katılacağım, üç kez üst üste kazanırsam bırakırım” dedi.

BABA-OĞUL ŞOVU VE RENKLİ ANLAR

Etkinlikte baba-oğul olarak yarışmaya katılan Mehmet Karakaya ve Cahit Karataş’ın performansı izleyicilerin ilgisini çekti. Acının etkisine dayanamayan Karakaya’ya alanda bulunan bir itfaiye görevlisi köpük sıkarak müdahale etti.

Renkli görüntülere sahne olan yarışma, festivalin en çok ilgi çeken etkinliklerinden biri oldu.