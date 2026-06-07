Kuraklık endişesi geride kaldı: Gölköy Barajı tam kapasite

Bolu’nun en önemli su kaynaklarından biri olan Gölköy Baraj Göleti, geçtiğimiz yıl yaşanan kuraklık ve aşırı sıcaklıkların etkisiyle kritik seviyelere kadar gerilemişti. Kent merkezinin içme ve kullanma suyu ihtiyacını karşılayan gölette su seviyesinin yüzde 19’a düşmesi, hem yetkililerde hem de vatandaşlarda endişeye yol açmıştı.

Mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıklar ve tarımsal sulamadaki yoğun kullanım nedeniyle gölette ciddi su kaybı yaşanmış, çekilen suların ardından bazı bölgelerde küçük adacıklar ve kara parçaları ortaya çıkmıştı.

KAR VE YAĞMUR YAĞIŞLARI CAN SUYU OLDU

Kış mevsimi boyunca etkili olan kar yağışları ile ilkbaharda görülen sağanaklar, Gölköy Barajı’ndaki su rezervlerinin yeniden yükselmesini sağladı. Havzayı besleyen akarsuların debisinin artması ve kar sularının erimesiyle birlikte barajdaki doluluk oranı istikrarlı şekilde yükseldi.

Yetkililer tarafından yapılan son ölçümlerde göletteki su seviyesinin yüzde 100’e ulaştığı belirlendi.

ORTAYA ÇIKAN ADACIKLAR YENİDEN SULAR ALTINDA KALDI

Geçtiğimiz yıl kuraklığın en belirgin göstergelerinden biri olan ve suyun çekilmesiyle gün yüzüne çıkan adacıklar ile kara parçalarının tamamına yakınının yeniden su altında kaldığı görüldü.

Baraj çevresindeki manzaranın eski görünümüne kavuşması, bölge sakinleri ve doğaseverler tarafından da memnuniyetle karşılandı.

KENTİN SU GÜVENLİĞİ AÇISINDAN ÖNEMLİ GELİŞME

Doluluk oranının yeniden yüzde 100 seviyesine ulaşması, Bolu’nun içme ve kullanma suyu arzı açısından önemli bir rahatlama sağladı. Uzmanlar, su kaynaklarının korunmasının ve bilinçli tüketimin önemini vurgularken, yağışlı dönemin sağladığı avantajın sürdürülebilir su yönetimiyle desteklenmesi gerektiğine dikkat çekiyor.