Kurban Bayramı öncesi otobüs biletlerine zam sinyali

Kurban Bayramı'na sayılı günler kaldı...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklaması ile 9 güne çıkarılan Kurban Bayramı tatili için de hazırlıklar başladı.

Bayramı memleketinde ya da tatil beldesinde geçirmek isteyenler, bilet fiyatlarını araştırmaya koyuldu.

Ancak ABD-İran arasındaki savaş ve ateşkes belirsizliği sonrası artan akaryakıt fiyatları, biletlere zam olarak yansıyabilir.

YÜZDE 20 ZAM İSTEĞİ

Otobüsçüler, bayram öncesi otobüs bilet fiyatlarına zam talep ediyor.

Türkiye Otobüsçüler Federasyonu, bilet fiyatlarına yüzde 20 zam yapılmasını istiyor.

"DEPO 25 BİN CİVARINDA DOLUYOR"

NTV'nin haberine göre; Ankara Otobüsçüler Dernek Başkanvekili Metin Önal, bazı firmaların ikramda bile zorlandıklarını dile getirip "Depo 25 bin civarında doluyor. Bu fiyat zammını yapmak zorunda kalıyoruz." dedi.

"BİLET FİYATLARI ARASINDA 10 GÜNLÜK BİR FARK OLABİLİR"

Mehmet Özen, zam gelmesi halinde yaşanacak fiyat değişikliğinden de bahsetti ve "Bugün aldığınız biletle 10 gün sonra alacağınız bilet arasında fark olabilir. Bin 800 liraya aldığınız güzergah, mazot artışıyla 2 bin 200 liraya çıkabilir." sözleriyle anlattı.

ERKEN BİLET UYARISI

Sektör temsilcileri, hem fiyat artışlarından etkilenmemek hem de yer bulma sorunu yaşamamak için vatandaşlara erken bilet almaları yönünde çağrıda bulunuyor.

