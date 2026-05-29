Kurban eti nasıl saklanır: Sakın o hatayı yapmayın

Kurban ibadetini yerine getiren vatandaşlar, kesim işleminin ardından etleri pay edip evlerine ulaştırıyor.

Ancak özellikle sıcak havalara denk gelen bayramlarda, etin eve gelir gelmez poşetler içinde doğrudan buzdolabına veya dondurucuya kaldırılması en büyük yanlışlardan biri.

Peki, uzmanların üzerine basa basa uyardığı "soğuk zincir" kuralı nedir? Kurban eti buzdolabında kaç gün durur, dondurucuya ne zaman konulmalıdır?

Sıcak Eti Asla Hemen Poşete Koymayın

Eti eve gelir gelmez hava almayan poşetlere koyup ağzını bağlamak ya da üst üste yığmaktır. Bu durum etin hararet yapmasına, yani kendi ısısıyla pişerek çok kısa sürede yeşermesine ve ağır kokarak bozulmasına yol açar.

Etleri geniş tepsilere veya temiz yaygılar üzerine birbirine değmeyecek şekilde dizin. Güneş görmeyen, serin ve hava akımı olan bir odada en az 3 ila 4 saat (mümkünse 5-6 saat) dinlendirerek oda sıcaklığına gelmesini sağlayın.

Sakın Yıkamayın

Kurban etini saklamadan önce yıkamak yapılan bir diğer büyük hatadır. Suyla temas eden çiğ ette bakteriler çok daha hızlı yayılır. Eğer etin üzerinde kirli veya kanlı bir doku varsa, yıkamak yerine o yüzeyi bıçakla keserek temizlemek en sağlıklı yöntemdir. Eti ancak pişirmeden hemen önce yıkayabilirsiniz.

Porsiyonlayarak Paketleyin

Et oda sıcaklığına gelip dinlendikten sonra kullanım amacınıza göre (kuşbaşı, kıyma, biftek) parçalara ayırın.

Etlerinizi buzdolabı poşetlerine koyarken sadece bir yemekte kullanacağınız miktarlarda (tek pişirimlik) porsiyonlar hazırlayın.

Çünkü derin dondurucudan çıkarılıp çözülen bir et, asla tekrar dondurulmamalıdır.

Poşetleri elinizle bastırarak yassılaştırın, böylece hem dondurucuda üst üste rahat istiflenirler hem de her yerleri eşit oranda hızlıca donar.

Kurban Eti Buzdolabında ve Dondurucuda Kaç Gün Saklanır?

Kıyma ve İç Organlar

Buzdolabı Rafı (+2 / +4°C): En fazla 1 - 2 gün

Derin Dondurucu (-18°C): 3 - 4 ay

Kuşbaşı ve Parça Et

Buzdolabı Rafı (+2 / +4°C): En fazla 3 - 4 gün

Derin Dondurucu (-18°C): 6 ila 12 ay

Kemikli Etler

Buzdolabı Rafı (+2 / +4°C): En fazla 3 - 4 gün

Derin Dondurucu (-18°C): 12 aya kadar