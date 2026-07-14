Küreğini kapan gelip kazdı: En iyi mezar kazıcısı seçildi

Her yıl ilginç organizasyonlara ev sahipliği yapan Macaristan, bu kez oldukça sıra dışı bir şampiyonaya sahne oldu.

Ülkede 2016'dan bu yana düzenlenen Uluslararası Mezar Kazma Şampiyonası'nın sekizincisi, farklı ülkelerden gelen profesyonel mezar kazıcılarının katılımıyla gerçekleştirildi.

Pandemi nedeniyle yalnızca 2020 ve 2021 yıllarında ara verilen organizasyonun amacı ise mesleğin önemine dikkat çekmek ve gençlerin bu alana ilgisini artırmak.

İki saatte mezar kazıp kapatılacak

İkişer kişilik takımlar halinde yarışan katılımcılar, tam 2 metre uzunluğunda, 80 santimetre genişliğinde ve 1,6 metre derinliğinde standart ölçülerde bir mezar kazmakla görevlendirildi. Ancak yarış bununla bitmedi.

Yarışmacılar daha sonra yaklaşık 2,5 ton toprağı yeniden mezara doldurarak düzgün bir mezar tümseği oluşturmak zorunda kaldı.

Nasıl göründüğü de önemli

Yarışmacılar yalnızca en hızlı süreyi yapmak için mücadele etmedi.

Hakemler; hızın yanı sıra mezarın ölçülerinin doğruluğu, kazı sırasında gösterilen özen ve ortaya çıkan mezarın estetik görünümünü de puanladı. Tüm değerlendirmeler 10 puan üzerinden yapıldı.

Bu yılın kazananı, üst üste ikinci kez zirveye çıkan Macaristan ekibi Parakletosz Nonprofit Kft oldu.

László Kiss ve Róbert Nagy'den oluşan ekip, mezarı 1 saat 33 dakika 20 saniyede tamamlayarak şampiyonluğunu korudu.