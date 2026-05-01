Sesten 7 katı hızlı: SpaceX Falcon 9 roketi Ay yüzeyine çarpacak

Gök bilimciler, 15 Ocak 2025 tarihinde fırlatılan SpaceX Falcon 9 roketine ait bir üst kademenin bu yaz aylarında Ay'a çarpacağını duyurdu.

Uzmanlar tarafından sürekli takip edilen bu parçanın, 5 Ağustos tarihinde Ay'ın Dünya'ya bakan yüzüne düşmesi bekleniyor.

SES HIZINI YEDİYE KATLAYACAK

Project Pluto yazılımının geliştiricisi Bill Gray, 13,8 metre uzunluğundaki cismin saniyede 2,43 kilometre hızla ilerlediğini belirtti.

Roket parçasının, Einstein Krateri civarına sesten yedi kat daha hızlı bir şekilde çarparak küçük bir krater oluşturacağı tahmin ediliyor.

DÜNYADAN GÖZLEMLENMESİ ZOR OLACAK

Atmosfere girmeyip yörüngede kalan bu devasa roket parçası, fırlatıldığı günden bu yana binlerce kez gözlemlendi.

Çarpışma esnasında Ay Amerika kıtasının büyük bölümünden görülebilecek olsa da oluşacak etkinin Dünya'daki teleskoplarla fark edilemeyecek kadar zayıf kalacağı düşünülüyor.

GELECEKTEKİ GÖREVLER İÇİN ÖNLEM ÇAĞRISI

Geçmişteki benzer bir olayın aksine, analistler bu cismin kesinlikle bir Falcon 9 roketi olduğundan oldukça eminler.

Uzmanlar, Ay'da kurulması planlanan yeni insanlı üslerin güvenliği için şirketlerin atıl roketleri Güneş etrafındaki imha yörüngelerine yönlendirmesi gerektiğini vurguluyor.