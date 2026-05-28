Kurultay hakkında çarpıcı ifade: 10 bin TL gönderdim, 2 delege Özgür Özel'i destekledi

CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve CHP'li milletvekili Veli Ağbaba'ya yakın olduğu belirtilen CHP delegesi Turgut Koç, uyuşturucu ve fuhuş soruşturmasında tutuklandı.

Turgut Koç'un, Ağbaba'nın şoförü Gökhan Cumalı'nın üzerine kurulu Santa Ofis Büro Mobilya Sistemleri şirketini satın aldığı ve şirketin CHP'li belediyelerden çok sayıda ihale aldığı ortaya çıktı.

"10 BİN TL YOLLADIM, 2 DELEGE ÖZEL'İ DESTEKLEDİ"

Turgut Koç, ek ifade vererek, mutlak butlan kararıyla iptal edilen 2023'teki CHP 38. Olağan Kurultayı hakkında iddialarda bulundu.

Koç, ek ifadesinde şunları söyledi:

"Kurultay'ın olduğu gün Ankara Etimesgut delegesi olan kişiye Özgür Özel'i desteklemesi için 10.000 TL Garanti Bankası'ndan para gönderdim. Bu para karşılığı 2 kurultay delegesi Özgür Özel'i destekledi."

"İMAMOĞLU İLE GÖRÜŞTÜRDÜM"

Koç, yine Kurultay öncesinde CHP Gebze İlçe Başkanı Gökhan Orhan’ı Ekrem İmamoğlu ile İBB Dijital Merkezi'nde görüştürdüğünü söyledi. Bu görüşmenin randevusunun tutuklanan Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel aracılığıyla alındığını belirten Koç, görüşmenin ardından Gebze ilçe başkanlığının da Özgür Özel'i desteklediğini anlattı.

"İL BAŞKANLARINI GÖRÜŞTÜRDÜM"

Koç, Kurultay'ın düzenlediği hafta Yalova, Bolu ve Sakarya il başkanlarını da Özgür Özel'in seçim koordinasyon merkezine götürdüğünü aktardı.

Kurultay'da delegelerin oyları karşılığında Yalova Belediye başkan adaylığı hakkında pazarlık yapıldığını ileri süren Koç, 2024 yerel seçimlerinde CHP'den Yalova belediye başkanı seçilen Mehmet Gürel'in bu pazarlık sürecinde belirlendiğini iddia etti.

"OYLARIN FOTOĞRAFI ÇEKİLDİ"

Koç, Kurultay'da oy kullanacak delegelerin telefon yasağına rağmen oy pusulasında kime oy verdikleri işaretli şekilde, delege kartları ile kimlikleri de görünecek şekilde fotoğraf çekerek gösterdiklerini söyledi.