Kurz, bozkurt işareti yasağını savundu

Aralarında 'bozkurt işareti' de olmak üzere birçok politik sembolün 1 Mart'tan itibaren yasaklandığı Avusturya'da, Başbakan Sebastian Kurz, kendisine yönelik sosyal medya üzerinde başlatılan protesto kampanyasına cevap verdi.

"ÜLKEMİZDE İSTEMİYORUZ"

​Kurz, "Bizim temel demokratik değerlerimizi kabul etmeyerek onlara karşı çıkan kişi ve kurumları ülkemizde istemiyoruz. Bu hem sağcılar hem solcular hem de siyasi İslamcılar için geçerli." ifadelerini kullandı.

"YILMAYACAĞIM"

Kendisine karşı sosyal medyada başlatılan kampanyadan dolayı yılmayacağını da belirten Kurz, kanunlara riayet etmeyenler hakkında gerekenin yapılacağını söyledi.