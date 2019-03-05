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Kurz, bozkurt işareti yasağını savundu

Sosyal medyada kendisine yönelik tepkilere karşı yılmayacağını savunan Avusturya Başbakanı, kanunlara uymayanlar hakkında gerekenin yapılacağını söyledi.

Haber Merkezi | 05.03.2019 - 13:10..
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Aralarında 'bozkurt işareti' de olmak üzere birçok politik sembolün 1 Mart'tan itibaren yasaklandığı Avusturya'da, Başbakan Sebastian Kurz, kendisine yönelik sosyal medya üzerinde başlatılan protesto kampanyasına cevap verdi.

Kurz, bozkurt işareti yasağını savundu

"ÜLKEMİZDE İSTEMİYORUZ"

​Kurz, "Bizim temel demokratik değerlerimizi kabul etmeyerek onlara karşı çıkan kişi ve kurumları ülkemizde istemiyoruz. Bu hem sağcılar hem solcular hem de siyasi İslamcılar için geçerli." ifadelerini kullandı.

Kurz, bozkurt işareti yasağını savundu

"YILMAYACAĞIM"

Kendisine karşı sosyal medyada başlatılan kampanyadan dolayı yılmayacağını da belirten Kurz, kanunlara riayet etmeyenler hakkında gerekenin yapılacağını söyledi.

Kurz, bozkurt işareti yasağını savundu

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