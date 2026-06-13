Kütahya'da fabrikadaki kazada 1 işçi hayatını kaybetti

Kütahya'da 30 Ağustos Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan seramik fabrikasında ham madde karıştırma değirmeninde bakım çalışması gerçekleştiren Mehmet Ünal, işlem sonrası unuttuğu malzemeyi almak için yeniden değirmenin içine girdi.

Geri dönmeyince kontrol amacıyla değirmenin bulunduğu bölüme giden iş arkadaşları Ünal'ı makine içerisinde hareketsiz halde bulunca durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Fabrikaya sağlık, polis ve AFAD ekipleri sevk edildi.

OLAY YERİNDE ÖLDÜĞÜ BELİRLENDİ

Ekiplerin yaptığı incelemelerde 56 yaşındaki Mehmet Ünal'ın yaşamını yitirdiği belirlendi.

Ünal'ın henüz belirlenemeyen nedenle çalışmaya başlayan ham madde karıştırma değirmeninin içerisinde kalarak hayatını kaybettiği öğrenildi.

İncelemelerin ardından Ünal'ın cenazesi otopsi işlemleri için Kütahya Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı.

Fabrikada çalışanları ve yakınlarını yasa boğan olayla ilgili polis ekipleri tarafından geniş çaplı soruşturma başlatılırken değirmenin hangi nedenle çalıştığı araştırılıyor.