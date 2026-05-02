Kütahya'da otomobil kazası: 1 ölü 1 ağır yaralı

Kütahya-Afyonkarahisar kara yolunun 11’inci kilometresinde, Afyonkarahisar’dan Kütahya istikametine doğru seyir halinde olan İsmail Başusta idaresindeki otomobil, henüz belirlenemeyen bir sebeple sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı.

60 METRELİK UÇURUMA YUVARLANDI

Yol kenarındaki bariyerleri ezen araç, yaklaşık 60 metrelik uçuruma yuvarlanarak Porsuk Çayı yatağına düştü.

Kazayı gören diğer sürücülerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirmesi üzerine olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi.

HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, araçta yolcu olarak bulunan Emine Başusta’nın kazada hayatını kaybettiği belirlendi.

HAYATİ TEHLİKESİ BULUNUYOR

Kazadan ağır yaralı olarak kurtarılan sürücü İsmail Başusta’ya olay yerinde sağlık ekipleri tarafından ilk müdahale yapılırken, daha sonra ambulansla Kütahya Şehir Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.Yaralının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

MORGA KALDIRILDI

Emine Başusta’nın cenazesi, Cumhuriyet savcısının olay yerindeki incelemesinin ardından hastane morguna kaldırıldı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Kazanın nedeninin belirlenmesi için güvenlik güçleri tarafından geniş kapsamlı soruşturma başlatıldı.