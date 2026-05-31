Kütahya'da seyrine doyulmaz manzaralar

Kütahya'nın Hisarcık ilçesi Yenidoğan Mahallesi'nde yol kenarında bulunan tarlada açan gelincik ve papatyalar, kartpostallık görüntüler oluşturdu.

Bölgeden araçlarıyla geçen vatandaşlar, manzara karşısında durup fotoğraf ve video çekmeyi ihmal etmiyor.

Doğal güzelliğiyle öne çıkan alan, baharın renklerini yansıtan görüntüsüyle doğaseverlerin uğrak noktalarından biri haline geldi.

"HERKESE TAVSİYE EDERİM"

Okul Müdürü Pelin Solak, doğa aşığı bir insan olarak yoldan geçerken arkadaşıyla birlikte bu güzel manzarayı keşfettiklerini söyledi.

Solak, "Gelincik tarlasına fotoğraf çekilmek için girdiğimizde gerçekten kırmızının güzelliği ile papatyaların beyazlığı birleşince ortaya çok güzel bir renk cümbüşü çıkmış. Harika fotoğraflar çektik. Herkese tavsiye ederim." dedi.