Kütahya'da yangın: Facianın eşiğinden dönüldü

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde, Balıköy beldesine bağlı Aydınlar köyünde Ahmet Ali Kaçar'a ait iki katlı evde yangın meydana geldi. Henüz kesin çıkış nedeni belirlenemeyen yangının, ilk değerlendirmelere göre elektrik tesisatındaki bir arızadan kaynaklanmış olabileceği üzerinde duruluyor.

Evden yükselen alevleri gören çevre sakinleri durumu hemen yetkililere bildirirken kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler, yangına müdahale ederek alevlerin büyümesini engellemeye çalıştı.

EKİPLER VE VATANDAŞLAR SEFERBER OLDU

Yangına müdahale çalışmalarına Balıköy Belediyesi itfaiye ekiplerinin yanı sıra Balıköy Jandarma Karakol Komutanlığı personeli de destek verdi. Olay yerine gelen Balıköy Belediye Başkanı Hasan Yazkan da çalışmaları yakından takip ederek söndürme faaliyetlerine destek verdi.

Köy sakinleri de yangının çevredeki yapılara sıçramaması için büyük çaba gösterdi. Ekiplerin koordineli çalışması ve vatandaşların desteği sayesinde yangın kısa sürede kontrol altına alınarak tamamen söndürüldü.

CAN KAYBI YAŞANMADI

Korku dolu anların yaşandığı yangında herhangi bir can kaybı veya yaralanmanın meydana gelmemesi teselli kaynağı oldu. Ancak yangının etkisiyle evde çeşitli noktalarda maddi hasar oluştuğu öğrenildi.

Yetkililer, yangın sırasında evde bulunan kişilerin zamanında dışarı çıkmasının olası bir can kaybını önlediğini belirtirken, yangının çevredeki yapılara sıçramadan söndürülmesinin de büyük bir riskin önüne geçtiğine dikkat çekti.

YANGININ NEDENİ ARAŞTIRILIYOR

Yangının söndürülmesinin ardından bölgede güvenlik önlemleri alan jandarma ekipleri, olay yerinde inceleme başlattı. Yangının kesin çıkış nedeninin yapılacak teknik incelemelerin ardından netlik kazanacağı bildirildi.