Lesley Ugochukwu transferinde Osimhen etkisi iddiası: Gerçek ortaya çıktı

Transferin sessiz kulübü Galatasaray, ilk bombasını patlattı.

Sarı kırmızılılar, uzun süredir görüştüğü Lesley Ugochukwu için İngiliz ekibi Burnley ile anlaşmaya vardı.

Sarı kırmızılılar, Ugochukwu'yu 22,5 milyon euro satın alma opsiyonuyla ilk olarak kiralık olarak kadrosuna kattı.

UGOCHUKWU, OSIMHEN'LE KONUŞTU MU?

Genç yıldızla 1+4 yıllık sözleşme imzalanacak.

Dün akşam saatlerinde İstanbul'a gelen Ugochukwu ayağının tozuyla ilk röportajını verdi.

Ugochukwu'ya Galatasaray'a transferinden önce Victor Osimhen'le konuşup konuşmadığına dair bir soru geldi.

HENÜZ KONUŞMADIK: TANIŞMAKTAN MEMNUN OLACAĞIM

Genç oyuncu, Osimhen'le bir iletişimde bulunmadığını söyleyerek "Victor Osimhen ile henüz konuşmadım ama onunla tanışmaktan memnun olacağım." ifadelerini kullandı.

Oysa ki bazı gazetecilere göre durum böyle değildi...

BAZI GAZETECİLERE GÖRE PEK DE ÖYLE DEĞİL...

Galatasaray'a yakınlığıyla bilinen Ali Naci Küçük, Emre Kaplan ve Serhan Türk gibi gazeteciler yaptıkları yayınlarda Ugochukwu transferinde Osimhen'in büyük etkisi olduğunu iddia etmişti.

Ancak böyle bir durumun yaşanmadığı Ugochukwu'nun sözleriyle ortaya çıkmış oldu.

Peki ortaya atılan asılsız iddiayla ilgili neler söylenmiş gelin birlikte bakalım...

Ugochukwu transferini Osimhen'e bağlayan isimlerden biri olan Ali Naci Küçük, "Ugochukwu’nun Galatasaray’ı tercih etmesinde Osimhen çok büyük rol oynadı." ifadelerini kullanmıştı.

"OSIMHEN TRANSFERDE BAŞROL OYNADI, İKNA ETTİ"

Galatasaray'a yakınlığıyla bilinen bi diğer spor muhabiri Emre Kaplan ise, "Girişimlerin hızlandığını dün söylemiştik. Galatasaray ilk transferini bitirmek üzere. Lesley’nin ikna sürecinde Victor Osimhen de rol aldı. Bizzat görüşmelere dahil olarak oyuncunun Galatasaray’ı tercih etmesinde etkili oldu." şeklinde konuşmuştu.

Bir diğer gazeteci Serhan Türk ise, "Lesley Ugochukwu'nun ikna edilme sürecinde Osimhen'in en direkt katkısı var. Osimhen, bu transferde başrol oynadı." demişti.