LGS için tüm hazırlıklar tamamlandı: Güvenlik tedbirleri alındı

Ortaokul öğrencilerinin beklediği gün geldi çattı.

Yarın, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) yapılacak.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi sınav öncesi, öğrencilerin huzur ve güven içinde sınava girebilmeleri için alınan kapsamlı güvenlik tedbirlerini açıkladı.

"TÜM HAZIRLIKLAR TAMAM"

Bakan Çiftçi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, LGS merkezi sınavı için tüm hazırlıkların tamamlandığını duyurdu.

Çiftçi, paylaşımında ayrıca şu sözlere yer verdi:

"Yarın Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavına girecek tüm öğrencilerimize gönülden başarılar diliyorum.

Büyük emek ve gayretle hazırlandıkları bu önemli sınavda her bir evladımızın hedeflerine ulaşmasını temenni ediyor, Rabbimden zihin açıklığı ve muvaffakiyetler niyaz ediyorum.

Öğrencilerimizin bu önemli günü huzur ve güven içerisinde geçirebilmeleri için gerekli tüm hazırlıkları tamamladık.

"ÜLKE GENELİNDE 29 BİN 103 PERSONEL GÖREV YAPACAK"

Emniyet teşkilatımız tarafından 81 ilimizde 4 bin 261 okulda, 26 bin 468 personel ve 3 bin 338 ekip; jandarma sorumluluk bölgesinde ise 14 ilde, 18 sınav merkezindeki 21 binada görev yapacak 2 bin 635 personel ve 690 araç görevlendirildi.

Böylece ülke genelinde toplam 29 bin 103 personel ve 4 bin 28 ekip görev başında olacak.

"HER TÜRLÜ OLUMSUZLUĞUN ÖNÜNE GEÇİLECEKTİR"

Okul ve bina girişlerinde dedektör ve yaka kameralarıyla gerekli güvenlik önlemleri alınacak, sınav evraklarının ve sorularının güvenli bir şekilde sınav merkezlerine ulaştırılması amacıyla şehirler arası ve şehir içindeki nakil süreçleri titizlikle takip edilecektir.

Sınav yapılacak okul ve bina çevrelerinde huzuru bozabilecek, gürültüye neden olabilecek toplantı, etkinlik ve eylemlere izin verilmeyecek; öğrencilerimizin dikkatlerini dağıtabilecek her türlü olumsuzluğun önüne geçilecektir.

"İHTİYAÇ HALİNDE EKİPLERİMİZ GEREKLİ DESTEĞİ SAĞLAYACAKTIR"

Sınav güvenliğini zedeleyebilecek girişimlere karşı teknik ve fiziki tedbirler uygulanacak, şüpheli durumlara anında müdahale edilecektir.

Öğrencilerimizin sınava zamanında ulaşabilmeleri için yol güzergahlarında, okul çevrelerinde ve yaya-araç trafiğinde gerekli düzenlemeler yapılmış olup ihtiyaç halinde ekiplerimiz gerekli desteği sağlayacaktır.

Ayrıca sınav günü T.C. kimlik kartını kaybeden adaylarımızın mağduriyet yaşamamaları amacıyla sınav merkezi bulunan il ve ilçe nüfus müdürlüklerimiz 07.30-12.30 saatleri arasında açık bulundurulacaktır.

"SESSİZLİK KONUSUNDA HASSASİYET RİCA EDİYORUM"

İşlemler randevusuz olarak gerçekleştirilecek olup, adaylarımız sınava giriş belgelerini ibraz ederek gerekli başvurularını yapabileceklerdir.

Vatandaşlarımızdan da özellikle sınav saatleri boyunca okul çevrelerinde sessizlik konusunda hassasiyet göstermelerini önemle rica ediyorum.

Rabbim tüm öğrencilerimizin emeklerini zayi etmesin, zihin açıklığı versin ve gönüllerindeki hedeflere ulaşmayı nasip eylesin."