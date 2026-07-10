LGS tercihlerinde dijital rehber dönemi: 'Rota Maarif' hizmete açıldı

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından başlayacak tercih maratonu öncesinde Milli Eğitim Bakanlığı, öğrencilerin daha bilinçli tercih yapabilmesi amacıyla yeni bir dijital uygulamayı hayata geçirdi.

"Rota Maarif" adı verilen platform, okul seçim sürecinde ihtiyaç duyulan bilgileri tek çatı altında toplayarak öğrenci, veli ve eğitimcilere kapsamlı bir rehber sunuyor.

TERCİH SÜRECİNE DİJİTAL DESTEK

Milli Eğitim Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, eğitim kurumlarına ilişkin güncel ve kapsamlı bilgilere erişimi kolaylaştırmak amacıyla geliştirilen "Rota Maarif" platformu erişime açıldı.

Özellikle 13 Temmuz'da başlayacak LGS tercih döneminde aktif olarak kullanılacak sistem, öğrencilerin tercihlerini daha sağlıklı değerlendirmesine katkı sağlamayı amaçlıyor. Platform, tercih süreci boyunca öğrenci ve veliler için dijital bir danışman görevi üstlenecek.

OKULLAR DETAYLI ŞEKİLDE İNCELENEBİLECEK

Platform üzerinden Türkiye genelindeki eğitim kurumları farklı kriterlere göre filtrelenebiliyor.

Kullanıcılar; il, ilçe, okul türü, eğitim kademesi, alan, pansiyon imkânı ve benzeri özellikler doğrultusunda arama yaparak kendilerine uygun okulları listeleyebiliyor.

Bunun yanı sıra okulların adresleri, iletişim bilgileri, eğitim modeli, ders saatleri, fiziki olanakları, kontenjan bilgileri ve diğer teknik özellikleri de sistem üzerinden ayrıntılı olarak görüntülenebiliyor.

OKULLAR KARŞILAŞTIRILABİLECEK, TASLAK TERCİH LİSTESİ OLUŞTURULABİLECEK

"Rota Maarif", yalnızca bilgi sunmakla kalmıyor, tercih sürecini planlamayı da kolaylaştırıyor.

Platform sayesinde öğrenciler ve veliler, merkezi sınavla öğrenci kabul eden okulların taban yerleşme puanlarını, yüzdelik dilimlerini ve başarı verilerini inceleyebiliyor. Aynı zamanda birden fazla okul karşılaştırılarak avantaj ve özellikleri değerlendirilebiliyor.

Sistem ayrıca kullanıcıların tercih etmeyi düşündükleri okulları kaydederek taslak tercih listesi hazırlamalarına da olanak tanıyor. Böylece tercih dönemi başlamadan önce planlama yapılması kolaylaşıyor.

SINAVLI VE SINAVSIZ TÜM OKULLAR TEK PLATFORMDA

Dijital platformda yalnızca merkezi sınavla öğrenci alan liseler değil, sınavsız yerleştirme kapsamında öğrenci kabul eden okullar da yer alıyor.

Bu sayede öğrenciler farklı okul seçeneklerini tek ekran üzerinden inceleyerek kendi başarı durumları ve hedefleri doğrultusunda daha bilinçli tercihler yapabilecek.

İNTERNET ÜZERİNDEN ERİŞİLEBİLİYOR

Milli Eğitim Bakanlığının geliştirdiği "Rota Maarif" platformu, internet üzerinden ücretsiz olarak hizmet veriyor.

Öğrenciler, veliler ve öğretmenler, rotamaarif.meb.gov.tr adresi üzerinden sisteme erişerek okul bilgilerini inceleyebiliyor, karşılaştırmalar yapabiliyor ve LGS tercih sürecini daha planlı şekilde yönetebiliyor. Böylece tercih döneminde bilgiye hızlı erişim sağlanırken, okul seçiminin daha bilinçli ve veriye dayalı şekilde gerçekleştirilmesi hedefleniyor.