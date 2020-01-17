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Lice'de, yastık kılıflarında 62 kilo esrar ele geçirildi

Lice ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, yastık kılıfı ve poşetlere doldurulmuş 62 kilo esrara el konuldu.

İHA | 17.01.2020 - 10:40..
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Diyarbakır Jandarma Komutanlığı ekipleri, Lice'de oturan M.P.'nin elinde bulundurduğu uyuşturucuyu Daralan köyü kırsalındaki harabelik alanda taşların altına sakladığı, sonraki süreçte de şehirlerde okulların önünde satmayı planladığı ihbarını aldı.

2 ÇUVAL DOLUSU ESRAR

Harekete geçen ekipler, Daralan köyü kırsalındaki belirlenen yerde harabe içerisinde taşların altına gizlenmiş 2 çuvalda, yastık kılıfı ve poşetlere doldurulmuş 62 kilo esrar ele geçirdi.

Lice'de, yastık kılıfı ve poşetlerde 62 kilo esrar ele geçirildi -4

1 GÖZALTI

Esrara el konulurken şüpheli M.P. gözaltına alındı.

Lice'de, yastık kılıfı ve poşetlerde 62 kilo esrar ele geçirildi -1

Lice'de, yastık kılıfı ve poşetlerde 62 kilo esrar ele geçirildi -2

Lice'de, yastık kılıfı ve poşetlerde 62 kilo esrar ele geçirildi -3

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