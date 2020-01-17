Lice'de, yastık kılıflarında 62 kilo esrar ele geçirildi

Diyarbakır Jandarma Komutanlığı ekipleri, Lice'de oturan M.P.'nin elinde bulundurduğu uyuşturucuyu Daralan köyü kırsalındaki harabelik alanda taşların altına sakladığı, sonraki süreçte de şehirlerde okulların önünde satmayı planladığı ihbarını aldı.
2 ÇUVAL DOLUSU ESRAR
Harekete geçen ekipler, Daralan köyü kırsalındaki belirlenen yerde harabe içerisinde taşların altına gizlenmiş 2 çuvalda, yastık kılıfı ve poşetlere doldurulmuş 62 kilo esrar ele geçirdi.
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Esrara el konulurken şüpheli M.P. gözaltına alındı.