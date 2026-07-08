Liderler Ankara'da: 2026 NATO Zirvesi kaç gün, ne zaman bitecek?

Ülkemiz, NATO liderlerini ağırlıyor...

Türkiye'nin ev sahipliğinde Ankara'da başlayan 2026 NATO Zirvesi, dünya liderlerini aynı masada buluşturuyor.

Dünyanın kulak kesildiği zirvede savunma, güvenlik ve bölgesel krizler başta olmak üzere birçok kritik başlık ele alınıyor.

Zirvenin başlamasıyla birlikte gözler program takvimine çevrilirken, vatandaşlar NATO Zirvesi'nin ne zaman sona ereceğini ve kaç gün süreceğini araştırıyor.

Peki, NATO Zirvesi kaç gün sürecek, ne zaman bitecek? İşte, 2026 NATO Zirvesi takvimi...

NATO ZİRVESİ KAÇ GÜN SÜRECEK 2026

Türkiye'nin ev sahipliğinde Ankara'da düzenlenen 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi, 7 Temmuz 2026 Salı günü başladı ve 8 Temmuz 2026 Çarşamba günü sona erecek.