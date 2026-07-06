Lorenzo Pellegrini, Beşiktaş'ı reddetti

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Kassoum Ouattara ve İlhan Fakılı'yı kadrosuna katarak transfer dönemine hızlı bir giriş yapan Beşiktaş'ta çalışmalar devam ediyor.

Vincenzo Italiano yönetimindeki siyah-beyazlılar, yeni sezon çalışmaları doğrultusunda İtalyan ekibi Roma ile sözleşmesi sona eren Lorenzo Pellegrini'yi gündemine almıştı.

Beşiktaş'a İtalyan orta saha oyuncusundan haber geldi.

SENELİK 3.5 MİLYON EURO MAAŞ

İtalyan basınından Calciomercato'da yer alan habere göre; Beşiktaş, 30 yaşındaki futbolcuya senelik 3.5 milyon euroluk bir teklifte bulundu.

BEŞİKTAŞ'I KABUL ETMEDİ

Lorenzo Pellegrini, Beşiktaş'tan gelen teklifi kabul etmedi ve siyah-beyazlıları iki kez geri çevirdi.

ÖNCELİĞİ ROMA

Deneyimli orta saha oyuncusu, geleceği konusunda önceliği Roma'ya verdi.

Roma ile yeni sözleşme konusunda henüz anlaşamayan Pellegrini, İtalyan ekibi ile görüşmelerine devam ediyor.

GEÇEN SEZON NE YAPTI?

Roma'da geçen sezon 33 maçta süre bulan tecrübeli futbolcu, 7 gol attı ve 4 asist yaptı.