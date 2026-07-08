Lübnan'dan İsrail ile müzakereye yeşil ışık

İsrail’in ateşkese rağmen saldırılarını sürdürdüğü Lübnan'da yaşam her geçen gün zorlaşıyor.

Bu kapsamda Lübnan'dan yeni bir açıklama geldi.

Lübnan Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamaya göre Cumhurbaşkanı Joseph Avn, Beyrut'taki Baabda Sarayı'nda Lübnanlı iş insanlarından bir heyeti kabul etti.

"MÜZAKEREYİ SEÇTİM"

Avn görüşmede, İsrail ile yürütülen müzakere görüşmelerine değinerek, “Lübnan'ın başka bir ülkenin çıkarları uğruna uçuruma sürüklenmemesi için müzakereyi seçtim. Bu duruma seyirci kalamazdım. İsrail'in yıkım ve imha makinesini durdurabilecek, can kayıplarına ve köylerdeki yıkıma son verecek ve nihayetinde de işgali sona erdirebilecek bir adım atmam gerekiyordu” ifadelerini kullandı.

TRUMP İLE GÖRÜŞMESİNE DİKKAT ÇEKTİ

Avn, bu ay Washington'a gerçekleştireceği ziyarette ABD Başkanı Donald Trump ile yapacağı görüşmenin Lübnan açısından olumlu sonuçlar vermesini beklediğini söyledi.

CAN KAYBI 4 BİN 320'YE YÜKSELDİ

Öte yandan Lübnan'da hayatını kaybedenlerin sayısı da artmaya devam ediyor.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, son yaptığı açıklamasında İsrail'in 2 Mart'tan bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 4 bin 320'ye yükseldiğini bildirdi.