Lübnan’ın güneyinde 4 İsrail askeri yaralandı
İsrail ordusu, Lübnan’ın güneyinde işgal ettiği topraklarda sivillerle çatışmaya girdi. Çatışma sonucunda 4 İsrail askeri yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Çatışmaya giren Lübnanlıların sağlık durumu hakkında bilgi verilmedi.
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İsrail, Lübnan topraklarına yönelik saldırı ve işgalini sürdürüyor.
Yaşanan saldırılarda binlerce masum insan hayatını kaybetti.
İsrail, Lübnan’da yeniden saldırı düzenlerken bu kez beklemediği bir şeyle karşılaştı.
İSRAİL ASKERLERİ ÇATIŞMAYA GİRDİ
Dün İsrail askerleri, Lübnan’ın güneyinde sivillerle çatışmaya girdi.
4 İSRAİL ASKERİ YARALANDI
Çatışmada 4 İsrail askeri, çeşitli derecelerde yaralandı.
İsrail kaynaklarından alınan bilgiye göre, hastaneye kaldırılan askerlerin ailelerine de bilgi verildiği kaydedildi.
SAĞLIK DURUMLARI AÇIKLANMADI
İsrail askerlerinin ve Lübnanlı sivillerin sağlık durumu hakkında bilgi paylaşılmadı.
Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)