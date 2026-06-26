Lübnan’ın güneyinde 4 İsrail askeri yaralandı

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İsrail, Lübnan topraklarına yönelik saldırı ve işgalini sürdürüyor.

Yaşanan saldırılarda binlerce masum insan hayatını kaybetti.

İsrail, Lübnan’da yeniden saldırı düzenlerken bu kez beklemediği bir şeyle karşılaştı.

İSRAİL ASKERLERİ ÇATIŞMAYA GİRDİ

Dün İsrail askerleri, Lübnan’ın güneyinde sivillerle çatışmaya girdi.

4 İSRAİL ASKERİ YARALANDI

Çatışmada 4 İsrail askeri, çeşitli derecelerde yaralandı.

İsrail kaynaklarından alınan bilgiye göre, hastaneye kaldırılan askerlerin ailelerine de bilgi verildiği kaydedildi.

SAĞLIK DURUMLARI AÇIKLANMADI

İsrail askerlerinin ve Lübnanlı sivillerin sağlık durumu hakkında bilgi paylaşılmadı.